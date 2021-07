EVJF : 4 idées d’animation pour pimenter la soirée

L’enterrement de vie de jeune fille (EVJF) est une occasion parfaite pour se retrouver entre amies et pour partager un moment joyeux avec l’heureuse élue. Que vous soyez demoiselle d’honneur, sœur, cousine ou meilleure amie de la future mariée, vous ne devez pas prendre l’organisation de cet évènement à la légère. En plus de tous les autres critères qui déterminent la réussite d’un EVJF, les activités à réaliser occupent une place assez importante. C’est pourquoi nous vous proposons 4 idées d’animation pour une soirée d’EVJF pimentée.

Faites appel à un stripteaseur pour agrémenter la soirée d’EVJF

Pour élever la température d’un enterrement de vie de jeune fille, vous devez penser au passage du stripteaseur. Cet invité spécial saura sceller la vie de célibataire de l’heureuse élue avec un show incroyable. De ce fait, faire appel à un ou des stripteaseur(s) est une bonne idée d’animation pour un EVJF et passer une soirée exceptionnelle et inoubliable. Offrez à la future mariée un moment d’érotisme et de luxure pour sa dernière soirée de célibataire. Cela fera à n’en pas douter monter la température auprès des convives.

Préparez avec le stripteaseur choisi la mise en scène appropriée à l’évènement. Pour cela, vous devez tenir compte des goûts de l’heureuse élue pour choisir la bonne thématique. Entre livreur de pizza, pompier, cowboy, ouvrier de chantier, ou encore policier, les thématiques sont assez diversifiées.

Invitez un chef nu à domicile pour un dîner particulier

Pour le dîner d’une soirée sexy d’enterrement de vie de jeune fille, il est possible d’inviter un chef à domicile. Toutefois, dans l’optique de pimenter cette soirée, vous pouvez opter pour un cuisinier tout nu sous son tablier. Choisissez un chef issu d’un restaurant étoilé qui propose ce type de services.

Tenez compte des goûts de la future mariée pour choisir avec le professionnel contacté le menu parfait. Ainsi, vous pourrez opter par exemple pour la cuisine mexicaine, thaïlandaise ou encore la cuisine espagnole. Il est d’ailleurs recommandé d’aller à la découverte d’une cuisine inconnue dans une ambiance folle.

Optez pour une soirée sextoys pour l’EVJF

Pour l’enterrement de vie de jeune fille de votre amie ou de votre sœur, vous pouvez vous amuser à faire une réunion autour de sextoys. Très à la mode, il s’agit aussi d’une activité qui permet de faire monter la température au cours de cet évènement. Au cours d’une démonstration bien structurée, découvrez entre amies des gadgets érotiques dernier cri, de la lingerie fine et des produits cosmétiques dans une ambiance conviviale.

Choisissez un cours d’effeuillage burlesque entre filles

Le cours d’effeuillage burlesque est une alternative idéale à l’invitation d’un stripteaseur pour un enterrement de vie de célibataire. Découvrez avec la future mariée et d’autres amies l’art de la suggestion en ôtant vos vêtements et vos accessoires de façon classe, ludique et burlesque. Avec plein d’humour, apprenez l’art de l’effeuillage avec une touche coquine. Quel que soit le style de danse ou de musique pour lequel vous optez, les professionnels sauront satisfaire vos exigences.