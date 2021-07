Comment réparer vos lunettes de soleil ?

Les lunettes de soleil, surtout si elles sont de marque, sont des objets valeureux chers à l’achat. Ils fragiles et délicats ainsi, il est important de faire attention quand on les utilise et de veiller à ce qu’elles soient toujours bien entretenues. Quoi qu’il en soit, les accidents peuvent arriver, il est possible que les lunettes de soleil se rayent, tombent et se cassent ou subissent un choc violent. Mais heureusement, il est possible de les réparer.

Réparer par soi-même ses lunettes de soleil

S’il faut réparer le pont, prenez un pont d’un autre jeu de lunettes, et utilisez de la superglu afin de tout garder en place. Au cas où les cadres lâchent, remplissez un bol d’eau chaude, et plongez dedans vos lunettes de soleil. C’est l’eau chaude qui va réchauffer les montures, et c’est ce qui permet de refaçonner les verres. Après quelques minutes, enlevez les lunettes, et pliez en douceur les montures. Afin que vous puissiez réparer par vous-même vos lunettes de soleil, sachez qu’il existe des kits d’entretien pour faciliter la tâche, ils comprennent plusieurs outils nécessaires à leur remise en bon état. Leur utilisation permet de ne pas les endommager. Grâce à un kit d’entretien, il vous sera plus simple de changer la charnière ou une vis. Il vient également avec des produits spéciaux pour atténuer les rayures sur les verres Ray Ban.

Réparer les lunettes de soleil chez un professionnel

Si vous ne savez pas comment faire pour réparer vos lunettes de soleil ou si vous n’avez pas le temps de procéder à la réparation, pourquoi ne pas les envoyer chez un professionnel ? D’ailleurs, c’est l’assurance d’avoir des lunettes de soleil comme neuf, car il connaît les bons gestes afin de les réparer correctement. Il peut réaliser les petites réparations tout comme les réparations plus complexes comme les Verres Oakley cassés, les rayures, rails d’oreille cassés, cadres inclinés… Tout est fait sans faire le moindre dégât à vos précieuses lunettes de soleil. Il va également en profiter pour procéder à leur nettoyage aux ultrasons ainsi que pour vérifier leur ajustement (serrage des vis, réglage des branches…).

Le bon entretien des lunettes de soleil

Les lunettes de soleil sont coûteuses, et pour éviter qu’elles ne s’abîment tout en allongeant leur durée de vie, il est essentiel de bien les entretenir. Il faut toujours les mettre dans leur étui après chaque usage. Aussi, il ne faut jamais les poser côté verres. On doit également faire attention aux sources de chaleur, ça va endommager les traitements des verres ainsi que les montures, on parle des tableaux de bord de la voiture, des radiateurs… Pour éviter les rayures sur les verres, on les essuie avec un tissu en microfibres, mais non notre t-shirt, un papier essuie-tout ou encore un mouchoir en papier. Quand il y a des saletés, on lave les lunettes de soleil avec de l’eau froide et du savon liquide. L’idéal est d’avoir recours à un spray nettoyant spécial. On évite le papier absorbant et les produits avec des composés chimiques comme l’eau de Javel.