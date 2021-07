Pourquoi les gens veulent de plus en plus supprimer leur nom de Google ?

Il n’est pas rare de voir de nos jours sur Internet un article écrit spécialement sur votre personnalité. C’est donc une évidence que c’est gênant de retrouver un article qui vous dénigre quand vous effectuez des recherches sur vous. Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, sont dans ces situations. Et on se demande ce qui les amène à supprimer leur nom de Google.

Suppression de nom sur Google pour éviter le harcèlement

Aujourd’hui, on assiste de plus en plus à des messages injurieux sur Internet. Des menaces et des intimidations sont faites à l’égard de nos proches. En un mot, on assiste à des piratages de compte récurrent. Cela se manifeste, soit par la diffamation, soit par l’usurpation d’identité. Juste avec un nom obtenu sur Google, le harcèlement peut donc trouver sa raison d’être. On comprend clairement que l’action de supprimer mon nom de Google, peut mettre à l’abri de ce type de harcèlement. Face au harcèlement en ligne, il n’y a pas de solution drastique. Il faut juste éviter de laisser ses traces, comme un nom sur Google.

Supprimer son nom pour faire disparaître de faux commentaires

Certaines personnes sont contraintes à supprimer leur nom de Google à cause des commentaires qu’elles ont eus à faire à propos d’un post. En effet, il n’est pas rare de voir des youtubers mécontents face aux commentaires qu’une tierce personne leur a fait. Ainsi, pour manifester leur mécontentement, ils font tout simplement des recherches sur ce dernier. Par suite, les dispositions prises par ces youtubers vis-à-vis des internautes qui font des commentaires négatifs à propos de leur post ne sont pas très catholiques.

Éviter de nuire à un marketing

À travers un nom, des personnes malveillantes peuvent tout simplement nuire à un marketing. En réalité, il suffit de faire quelques recherches sur vous sur Google pour avoir vos informations pertinentes. Par suite, ils peuvent donc les utiliser à travers des avis péjoratifs. Ce qui pourrait tout simplement être nocif à votre entreprise. Supprimer donc son nom sur Google semble être une meilleure option pour éviter une telle situation.

Effacer son nom de Google pour assurer la protection de réputation en ligne

La plupart des attaquants sur Internet font une recherche poussée sur tout le web pour collecter de nombreuses informations. Ils font le tour de tous les réseaux sociaux à la recherche des informations nocives à la réputation en ligne. En effet, pour rendre crédible leur arnaque il leur faut des informations juste à propos de la cible visée. Ainsi, il est indispensable de se protéger en supprimant tout simplement son nom de Google. Avec une telle solution, on craint moins le danger relatif au nom sur Google.

En somme, il est bien de savoir que toute publication faite sur Google, qu’il s’agisse d’une bonne ou d’une mauvaise peut être utilisée plus tard pour nuire. Il est donc impérieux de faire très attention en ce qui concerne les publications faites sur Internet. Toutefois, il existe des mesures moins systématiques qui peuvent être mises en place pour éviter les situations qui poussent de plus en plus de personnes à supprimer leur nom de Google.