Comment afficher votre entreprise sur Google Maps ?

Maps est un service innovant de Google. Il propose un service de géolocalisation des structures physiques. Avec cette application innovante, les entreprises améliorent significativement leur visibilité auprès des abonnées. Pour faire partir de ce grand cercle d’utilisateur de Google, voici les instructions à suivre afin d’afficher votre entreprise sur Maps.

L’inscription sur Google My Business

Avant d’afficher votre entreprise sur Google Maps pour votre SEO Local, il faudra au préalable disposer d’un compte utilisateur. Pour le créer, rendez-vous sur la plateforme My Business du service de Google. C’est de là que se déroulent toutes les opérations. Une fois sur le site web, inscrivez le nom de votre structure en pointant du pouce/curseur le bouton inscription.

Passé cette étape, vous prenez une sérieuse option sur le référencement local. Ensuite, Google Maps vous redirigera vers sa carte géographique sur laquelle vous indiquez l’emplacement de votre entreprise. Deux options se présentent dans ce contexte-ci. Vous pouvez effectuer directement une recherche en inscrivant le nom de la société. Outre mesure, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « J’ai bien saisi le nom et l’adresse — Me laisser saisir toutes les informations à mon établissement ».

L’insertion des informations sur votre service

La deuxième étape du processus d’affichage de votre entreprise est le remplissage du profil utilisateur sur votre compte Google My Business. Ici, vous allez communiquer en premier lieu les données relatives à vos heures de service. Aussi, vous allez enrichir les données en communiquant précisément vos numéros de téléphone, l’adresse internet éventuellement ainsi que votre adresse postale.

Afin d’attirer plus l’attention, vous pouvez aussi indiquer des entreprises qui se situent dans votre voisinage. Par ailleurs, indiquer les moyens d’accès à votre établissement est tout aussi primordial. Vous pouvez particulièrement recommander l’emplacement physique de votre structure à vos clients. Si en particulier vous exercez en tant que restaurateur, n’oubliez surtout pas d’indiquer vos spécialités culinaires.

La validation de l’inscription par Google Gmail

Une fois que vous réussissez la procédure d’inscription et d’insertion des renseignements géographiques sur votre service, il est temps de passer à la validation. C’est pour réduire les risques de piratage de votre compte que Google l’exige pour toute nouvelle inscription. Pour ce faire, un code de confirmation vous sera communiqué par votre compte mail.

Connectez-vous donc à votre compte Gmail et attendez patiemment l’arrivée du message. Celui-ci ne saurait à vous parvenir tarder puisque le service est instantané. Le code que vous allez recevoir servira à confirmer votre identité dans le tableau de bord de votre compte My Google Business. Une fois cette partie réussie, une page présentant rapportant textuellement les informations que vous avez communiquées apparaît. Si aucun bémol n’est constatable, validez les données en cliquant sur « modifications terminées » et suivez le même processus.