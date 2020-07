2020, le boom des emballages compostables.

Avec le danger du plastique pour l’environnement et pour notre santé, les emballages compostables ont vu le jour. Ils sont conçus et se décomposent de façon plus douce que le plastique, et ils sont faits avec des matières premières à base de plantes et de matériaux recyclés. Mais c’est quoi exactement un emballage compostable ?

Qu’est-ce qu’un emballage compostable ?

Un emballage est dit compostable s’il a le pouvoir de se dégrader en compost riche en minéraux en 3 mois au moins, mais sous certaines conditions (eau, température et oxygène). Le compost est utilisé comme fertilisant naturel pour les jardins ou les terrains agricoles. L’utilisation de ce compost évite de se servir d’engrais chimiques qui sont néfastes pour la planète. Cet emballage peut être composté dans une usine de compostages industriels ou à domicile dans un bac de compostage individuel. Il faut savoir que l’emballage compostable est différent de l’emballage biodégradable. La différence se trouve dans le temps de décomposition et dans l’utilisation finale. L’emballage compostable devient du compost utile au jardinage et à l’agriculture alors que l’emballage biodégradable sert seulement à la nature. Cependant, un emballage peut être biodégradable et compostable s’il se décompose dans la nature en 6 moins minimum et s’il se décompose dans un environnement contrôlé pour le compost en 3 mois minimum. C’est la norme EN 13432 qui détermine les caractéristiques d’un emballage biodégradable et compostable. Tenons également à préciser que l’emballage compostable n’est pas recyclable, il est destiné à retourner dans la nature à l’inverse de l’autre qui est destiné à être réutilisé.

Quels sont les avantages de l’emballage compostable ?

Écologique et bio, les emballages compostables présentent plusieurs bienfaits pour notre planète. Ils sont conçus avec des matières renouvelables (bois) ou des déchets agricoles (amidon de maïs, fibre de canne…). Pendant leur fabrication, ils utilisent moins de carbone. L’émission de CO2 est moindre par rapport à la fabrication de l’emballage en plastique (70 % de moins). Ils baissent aussi le nombre de déchets non recyclables tout en donnant des nutriments quand ils sont en terre. Quand ils se décomposent, ils ne rejettent aucune toxine. De plus, en étant compostés, ils rentrent dans un circuit fermé renouvelable. Ils aident dans la démarche zéro déchet tout en servant à la nature ou en fertilisant le sol. En effet, en optant pour ces emballages, il est possible de réduire la quantité de déchets allant à la décharge. Mais encore, les emballages compostables sont sains, car ils conservent mieux les aliments que les emballages en plastique.

Pour information, l’emballage compostable remplace depuis l’année 2016 l’emballage en plastique, et c’est maintenant devenu une pratique environnementale en vogue. Actuellement, plusieurs emballages alimentaires sont compostables comme les emballages d’expédition, les sachets de viennoiserie, les barquettes, les bouteilles de jus de légumes, les couverts…

