Le panneau publicitaire en PVC, un support très solide.

Si prochainement, vous allez lancer une nouvelle offre et que vous êtes à la recherche d’un support de communication percutant et efficace, pourquoi ne pas choisir le panneau publicitaire ? Il offre une grande visibilité, mais il faut faire le bon choix pour un bon rapport qualité/prix. Le panneau publicitaire en PVC est excellent en raison de ses multiples avantages.

Les avantages du panneau publicitaire

Panneau et Pancarte sont des moyens de publicité à grande échelle. À l’inverse des autres outils de communication, le panneau publicitaire se démarque en raison de sa taille imposante et de son design. Il offre une visibilité optimale pour la promotion des produits et/ou des services ou de l’image de marque. En effet, il est fait pour être vu les automobilistes et par les piétons, et ce, même de loin. S’il est installé dans une zone à forte fréquentation (bords de routes, entrées des centres commerciaux, places publiques…), c’est une valeur sûre pour accrocher le regard des passants et pour marquer les esprits. De plus, que vous y mettez un message, un slogan, une image…, ce qui est sur le panneau publicitaire sera lu et retenu facilement. Ce vecteur de communication durable permet un grand choix de créations, des plus simples aux plus innovantes pour capter efficacement l’attention des consommateurs. Le panneau publicitaire permet de mettre en scène différentes couleurs et images pour mettre en valeur l’image de marque et les offres. C’est un visuel percutant et pas cher qui promet surprendre le grand public.

Les avantages du panneau publicitaire en PVC

Pour la promotion de votre offre, misez sur la qualité avec un panneau publicitaire en PVC. C’est un support esthétique et très résistant, et c’est parfait pour être posé en extérieur : sur la façade d’un immeuble, sur un chantier… Il s’adapte facilement à toutes sortes d’environnements, et il supporte bien toutes les conditions climatiques. De plus, les matériaux en PVC se personnalisent dans tous les styles d’impressions. Il est possible de faire une impression recto verso ou recto seulement. Pour un résultat visuel qualitatif, vous pourrez choisir entre la finition brillante ou mate. À noter qu’avant de coller l’affiche sur le panneau, il faut faire une impression numérique en vinyle afin d’assurer la résistance et l’efficacité. Mais encore, vous choisissez librement l’épaisseur et le format. Pour un panneau publicitaire en PVC destiné en intérieur, une épaisseur de 3 mm suffit, mais si c’est pour l’extérieur, il faut plus d’épaisseur (entre 5 et 10 mm). Le PVC est choisi non seulement pour sa solidité et pour sa rigidité dans le temps, mais aussi pour sa légèreté et pour sa durée de vie. Sa légèreté facilite grandement son transport et sa fixation.

