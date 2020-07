Pourquoi le blackjack est-il aussi addictif et distrayant ?

Le blackjack est le jeu le plus classique dans les casinos physiques. Il existe depuis des décennies, et il ne cesse de donner un réel plaisir aux joueurs. D’ailleurs, il fait partie du top 3 des jeux favoris des joueurs. Mais encore, c’est le jeu le plus joué en Hexagone. Certes, le blackjack est très prisé dans les casinos physiques, mais jouer au blackjack gratuitement gagne aussi du terrain dans les casinos en ligne.

Comment se déroule une partie de blackjack ?

Une partie de blackjack se passe sur une table semi-circulaire. Le jeu est mené par un croupier, et le nombre de joueurs est entre 2 et 7. Il utilise 52 cartes, et la valeur d’une carte varie entre 2 et 10, et c’est indiqué sur la carte. L’as donne 1 ou 11 points suivant la valeur que le joueur lui donne, et les cartes avec des figures donnent 10 points. C’est la somme totale des cartes qui est la main. Le but est d’avoir un total de points supérieur à celui du croupier, il ne faut jamais dépasser 21. En additionnant l’as et la figure, on obtient 21 points, c’est le blackjack en 2 cartes, et le joueur gagne directement une fois et demie sa mise.

Le déroulement de la partie

Avant de chaque coup, les joueurs placent leurs mises. Le croupier distribue à chaque joueur une carte face visible et une carte face cachée à lui-même. Ensuite, il distribue une deuxième carte visite par tous à tous les joueurs. Après, il questionne chacun en partant de sa gauche s’il veut des cartes supplémentaires ou non. Quand tout le monde est servi, le croupier se sert lui-même, il tire des cartes, mais sans dépasser de 17. S’il fait un total de points de plus de 21, tous les joueurs gagnent. S’il fait entre 17 et 21, tous les joueurs avec un total supérieur à celui du croupier gagnent. Le joueur en égalité avec le croupier reprend sa mise.

L’intérêt de jouer au blackjack

Différentes raisons peuvent donner envie de se laisser tenter par le blackjack. Jouer à ce jeu, c’est se divertir pour oublier les soucis du quotidien ou pour tuer le temps. En même temps, il permet de gagner un peu d’argent ou même une grosse somme d’argent. Jouable en ligne depuis l’ordinateur, la tablette ou le smartphone, le blackjack sur Internet est excellente alternative si on n’habite pas près d’un casino physique. D’ailleurs, il est possible de jouer gratuitement pour faire évoluer les capacités ou pour tester les différentes stratégies. Si vous ne connaissez pas encore le jeu, le blackjack en ligne permet de se familiariser avec les règles grâce au mode fun. C’est s’amuser sans engagement, sans obligation et quitter son chez-soi.