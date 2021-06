Comment trouver le meilleur logiciel ERP en 2021 ?

Rechercher un logiciel d’ERP pour son entreprise n’est pas vraiment une tâche facile en raison des multiples solutions disponibles sur le marché. Dans l’article que voici, vous trouverez tout de même des conseils qui vous permettront de faire le meilleur choix en 2021.

Contrôlez les exigences d’accessibilité au logiciel

Choisir la solution FinancialForce ERP qu’il vous faut en 2021 consiste d’abord à vérifier si celle-ci est gratuite ou payante, open source ou non. En effet, un ERP open source a un code ouvert et surtout modifiable par les utilisateurs maîtrisant l’informatique. Ceci n’est pas synonyme de gratuité, mais il est possible de trouver des versions gratuites. Cependant, elles sont susceptibles de ne pas avoir toutes les fonctionnalités d’un logiciel payant.

À cet effet, il vaut mieux ne pas prioriser les versions gratuites, mais celles qui sont plutôt payantes en raison des fonctionnalités disponibles.

Assurez-vous de la fiabilité et la protection des données

Les différentes données de gestion de votre entreprise sont en réalité d’une très grande valeur à telle enseigne qu’on ne peut pas les négliger. Avant donc de les confier à un quelconque logiciel ERP, vous devez impérativement vérifier sa fiabilité sur le marché. Il en est de même pour la sécurisation de vos diverses données en rapport avec l’accès au back-office et aux serveurs de stockages des données. Ne laissez donc aucun détail de sécurisation échapper à votre vigilance.

Examinez la prise de main

À l’instar de tout autre logiciel, celui de l’ERP peut être facilement abandonné s’il n’est pas ergonomique et intuitif. Avec un tel logiciel, vous devez être en mesure de naviguer aisément sur l’interface afin de trouver les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. En outre, le paramétrage de l’ERP doit également être simple à exploiter. Il existe même des éditeurs qui vous proposent des formations et des tutos dans le but de vous faciliter la prise en main du logiciel ERP.

Vérifiez la modularité

En raison du caractère unique de votre entreprise, il est judicieux d’établir un cahier de charge dans lequel vous allez énumérer vos besoins vis-à-vis de l’outil ERP. Ainsi, rassurez-vous que cela peut vous permettre de connaitre votre secteur d’activité, la taille de votre structure et votre budget. Grâce aux informations que vous obtiendrez, vous pourrez choisir l’outil ERP qu’il vous faut en 2021.

Faites votre choix en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction des fonctionnalités qui vous semblent les plus utiles.