Tout savoir sur la domiciliation

Actuellement, il existe plusieurs moyens de domicilier une entreprise ou une société. Dans tous les cas, le siège social d’une entreprise ou d’une société doit être domicilié ou possède une adresse fiscale. Cela implique que la domiciliation du siège social est une étape obligatoire pour immatriculer une société ou une entreprise.

Le créateur ou l’entrepreneur, par contre, a la liberté sur le choix de l’emplacement et la manière utilisée concernant cette domiciliation. Comme exemple, il peut domicilier son entreprise à son domicile, dans un local commercial, ou encore passer par une société de domiciliation.

Qu’est-ce qu’une domiciliation ?

La domiciliation consiste à donner une adresse administrative et fiscale à une entreprise ou une société (SAS, SASU, SARL, SA, SNC, EI, …). Cette obligation de possession d’une adresse de domiciliation s’applique aussi bien aux entreprises qu’aux associations souhaitant avoir une personnalité juridique.

En plus d’une obligation, la domiciliation tient une place très importante dans la vie d’une entreprise car l’adresse de domiciliation sera utilisée par l’entreprise pour tous les documents administratifs comme exemple sur les factures de l’entreprise. Cela signifie également que l’adresse de domiciliation sera connue par tous les partenaires, clients et fournisseurs de la société. Un bon choix de l’implantation du siège social est donc un avantage pour l’image de la société.

Les avantages de la domiciliation

Parfois, l’obligation de donner un siège social à une entreprise ou une société peut poser problème notamment en matière de disponibilité de locaux adéquats. C’est pour cela que la domiciliation auprès d’une entreprise spécialisée est une option très avantageuse que tout créateur d’entreprise doit prendre en compte. Les avantages sont nombreux notamment en matière d’efficacité, d’image et de séparation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

– La rapidité de la procédure

Avec une entreprise de domiciliation, il est plus simple et plus rapide de donner une adresse de domiciliation. Dans la pratique, les sociétés de domiciliation proposent déjà une multitude de solution (emplacement, quartier, région, …). Il est donc plus facile pour ces sociétés de trouver une adresse pour une société qui n’est pas encore domiciliée.

Attention : il ne faut pas oublier de signer le bail pour conclure la domiciliation. Le bail doit être signé par les deux parties : le locataire (la société) et le bailleur (la société de domiciliation). Le contrat de domiciliation pourra être utilisé comme justificatif au moment de l’immatriculation de la société ou de l’entreprise.

– Une bonne image pour la société

Un des avantages de la domiciliation, c’est que cette solution peut influencer les clients, les partenaires et les fournisseurs de l’entreprise. Être domicilié dans un endroit prestigieux peut impacter sur l’image et même l’évolution de l’entreprise ou de la société. Une adresse de prestige augmente la notoriété de cette dernière.

Cette notoriété est très importante aux yeux des clients et des partenaires. Plus une entreprise a de la notoriété plus il est facile pour les futurs clients ou partenaires de faire confiance à la société. Comme exemple, une société qui a son siège social dans un quartier d’affaires parisien peut facilement inspirer confiance par rapport à une société qui a son siège social dans une région ou dans une ville moins connue ou moins prestigieuse.

– La protection de l’adresse de l’entrepreneur

Certes, l’entrepreneur peut choisir la domiciliation de la société au domicile du représentant légal de la société. Cette solution est la moins chère de toutes les formes de domiciliation. En revanche, l’adresse du représentant légal sera divulguée, cela pouvant entrainer des désagréments. Avec la domiciliation auprès d’une société de domiciliation, l’adresse du représentant légal restera une adresse purement personnelle. La protection de la vie privée et la séparation des vies professionnelles et privées sera d’autant plus efficiente.

En résumé, la domiciliation d’une entreprise peut être faite selon différentes options. L’une des plus avantageuses même si cela peut être un peu plus couteux est la domiciliation auprès d’une entreprise spécialisée qui permettra des démarches plus rapide, une adresse professionnelle prestigieuse et une protection de la vie privée du ou des représentants légaux.