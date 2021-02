Comment partager sa passion sur son blog en toute simplicité ?

Quand on a une passion qui nous anime, on a tendance à toujours avoir envie d’en parler, on discute de ça durant des heures avec nos amis, notre entourage… Et si en plus de ces derniers, on veut partager notre passion au maximum de personnes ? Ça passe par la création d’un blog. En effet, c’est le meilleur moyen pour partager, pour progresser et pour vivre de sa passion. Qu’importe votre passion, découvrez comment la partager sur un blog en toute facilité.

La passion avant tout

Internet est un espace où on peut communiquer et s’exprimer librement sur un sujet qui nous passionne, ça peut être le voyage, la nature, la santé, la décoration, la mode… Différents outils existent comme les réseaux sociaux et les forums, mais force est d’admettre que le blog est la plateforme d’échange et de partage par excellence. Mais la création d’un blog ne peut se réaliser sans passion, car ça demande du travail et de l’énergie. Si la passion n’y est pas, le risque est de perdre du temps. Qu’importe ce qui vous anime, il faut maîtriser tous ses aspects, car c’est ce qui permet de dévoiler en toute simplicité vos idées et de conquérir les internautes. Mais le blog comme celui de Marie Catherine Phanekham, c’est aussi une page qui informe, qui inspire et qui renseigne les visiteurs parce qu’il y a des découvertes, des vécus, des expériences, des conseils et des astuces. C’est la vitrine du blogueur, car il parle de ses passions et de ses valeurs, et il le partage avec une communauté de gens. Le blog personnel est une sorte de journal intime sur Internet. Quoi qu’il en soit, qu’importe le thème de votre blog, les contenus et les images ne suffisent pas, il faut l’animer pour retenir l’attention des internautes et répondre aux commentaires déposés par les lecteurs. N’hésitez pas à découvrir le profil phanekham.

La création d’un blog

Pour créer un blog, ce n’est pas compliqué, il faut seulement suivre les étapes. Il faut déterminer avant tout les objectifs, c’est préciser ce à quoi servira le blog. Pour ça, vous devrez déterminer exactement les aspects de votre passion, ceux que vous voulez évoquer à travers le blog. Après, sélectionnez la plateforme de blogging comme Joomla, WordPress… Ce dernier est le plus simple à utiliser tout en proposant différentes fonctionnalités. L’étape suivante est le choix du nom du blog, et il se choisit suivant le thème et les objectifs. Le nom doit comporter des mots-clés afin de simplifier le référencement naturel du blog. Ensuite, il faut déterminer le ton à utiliser, et ça doit refléter votre personnalité tout en correspondant aux attentes des internautes. Que vous employez le vouvoiement ou le tutoiement, il est possible d’adopter un ton léger. On pense aussi à la ligne éditoriale, c’est une étude cherchée du thème et de la façon de traiter les divers aspects du blog. On n’oublie pas le calendrier éditorial qui rythme les publications suivant le temps et les ressources ainsi que la stratégie SEO afin que le blog soit bien visible sur les moteurs de recherche.