Peut-on vraiment compter les cartes au black jack ?

Vous êtes un amateur de black jack et vous vous demandez s’il est réellement possible de compter les cartes ? Pour apporter des éléments de réponses à votre préoccupation, nous avons rassemblé pour vous des informations cruciales sur le sujet.

Comment se passe le comptage de cartes au Blackjack?

Contrairement aux autres jeux de casino, en l’occurrence la roulette, qui ont une probabilité fixe, ceux du black jack varient régulièrement. Et cela se fait en fonction de la composition du sabot. Rappelons au passage que le sabot est un système de tirage sans remise et que chaque tirage, pris indépendamment agit sur celui à venir.

Le comptage de cartes au black jack consiste à suivre avec attention particulière soit une petite portion de celle-ci, soit leur quasi-totalité comme l’indique ce guide. À L’aide de méthodes bien définies, vous obtiendrez un reste de ratio de cartes. Ces dernières se présenteront sous deux formes possibles : des cartes faibles ou fortes.

Au cas où le ratio indiquerait qu’il y a encore des cartes fortes à jouer dans le sabot, on dira en ce moment-là que celui-ci est chaud. Ainsi, celui qui depuis un instant suit attentivement le comptage, c’est-à-dire le joueur, essayera à coup sûr d’augmenter ses mises. Qu’est-ce qui a bien pu le motiver vous demanderez-vous. Eh bien, c’est pour la simple raison que les statistiques accroissent ses chances de gagner.

C’est une situation qui amènera sûrement tous les joueurs à démarrer le jeu avec des mains plus importantes. Généralement, le principe est très simple. Le jeu est doté d’un système qui se charge uniquement du comptage qui commence à partir de 0.

À qui profite véritablement le comptage?

Comme précédemment annoncé, le comptage de cartes au blackjack commence à partir de 0. Ce qui veut dire qu’à partir du moment où les toutes premières cartes sont distribuées, le système de décompte, lui, a une valeur nulle, c’est-à-dire 0. Et c’est en fonction de lui que l’on constatera qu’il y a une fluctuation après chaque distribution de cartes.

On attribuera par la suite, à chaque carte distribuée les valeurs suivantes : 1, 0 ou -1 et ce, dans un système dénommé Hi Lo. À partir de ce moment, vous aurez plus une mais deux tâches à accomplir. Vous aurez en plus de vos propres cartes à surveiller celles remises aux autres joueurs du croupier.

Là où le joueur de black jack est susceptible d’avoir des avantages sur le casino est lorsque que le sabot est dit chaud. À partir de 21 par exemple, le croupier crèvera le plus souvent possible. Les blackjacks pleuvront sur le joueur. C’est son moment de gloire et il doit en profiter au maximum.

En résumé, disons tout simplement que plus les cartes présenteront un décompte haut, plus le joueur misera gros. Parce qu’en ce moment précis, toutes les prévisions mathématiques sont en sa faveur. Du coup, c’est le casino qui perd.

Les jeux sont-ils déjà joués?

Avoir le contrôle du jeu ne pas forcément dire que vous devez baisser votre garde, bien au contraire. Vous devez rester super concentré afin de suivre avec attention particulière le comptage. Dès l’instant où le système de décompte perdra de la valeur, deviendra neutre ou encore négatif, pariez moins, car la tendance aurait changée.

Il est bel et bien possible de compter les cartes au black jack. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est une attention soutenue.