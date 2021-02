Mauvaises odeurs dans ma douche, d’où cela peut-il venir ?

Il n’est pas rare que la douche dégage des odeurs désagréables, et c’est gênant au quotidien. Elles viennent des canalisations et des tuyaux, et c’est un souci fréquent dans les habitations. Certes, on peut utiliser des sprays ou des désodorisants pour en finir avec ces odeurs malodorantes, mais la solution la plus efficace est de déterminer leur origine et de traiter le problème à la source.

Pourquoi la douche sent-elle mauvais ?

Les canalisations dans la douche dégagent de mauvaises odeurs pour différentes raisons. C’est souvent dû aux savons et aux détergents qui laissent des résidus chimiques s’entassant dans les conduits d’eau. Au fil du temps, ces résidus vont se décomposer, et c’est ce qui occasionne les odeurs désagréables. Pour éviter que cette situation revienne souvent, le mieux est d’utiliser des produits de qualité. L’eau stagnante peut également être à l’origine des mauvaises odeurs dans la douche. En effet, dans les canalisations, il y a des zones où l’eau stagne, et ça crée un environnement fertile pour les moisissures et pour les bactéries. Certes, c’est impossible à éviter, mais la solution est de nettoyer souvent les canalisations et les tuyaux de la douche. Il est aussi possible que les fortes odeurs soient dues aux tuyaux qui se dégradent avec le temps à cause de la moisissure et de l’humidité, ça concerne surtout les plomberies anciennes qui sont les terrains de propagation pour le développement des bactéries et de la levure. L’eau stagne, les matériaux se décomposent, et ça peut même provoquer l’obstruction des tuyaux. Sachez aussi que les restes de nourriture qui arrivent dans les égouts causent des mauvaises odeurs et des canalisations bouchées. Qu’importe l’origine de ses odeurs dans la douche, il vaut mieux appeler un professionnel comme cet artisan plombier Paris 9 pour résoudre pour de bon le problème.

Comment se débarrasser de la mauvaise odeur dans la douche ?

Différentes solutions naturelles peuvent être utilisées pour enlever les odeurs nauséabondes qui s’échappent des canalisations de la douche. Vous pourrez avoir recours au bicarbonate de soude, un désodorisant naturel et écologique. Il faut le mélanger avec du vinaigre blanc ou de l’eau bouillante après, il ne reste plus qu’à verser la préparation dans les tuyaux. Notez que le vinaigre blanc possède des propriétés dégraissantes et détartrantes. Le marc de café est également efficace en cas d’odeurs désagréables dans les tuyaux, et c’est utile aussi pour déboucher les canalisations. Les odeurs désagréables qui remontent peuvent être éliminées grâce à de l’huile, ça va empêcher l’évaporation et le refoulement de l’eau. Le yaourt fonctionne bien également, il suffit de verser le soir un pot dans les canalisations. Mais n’oubliez pas de vider et de nettoyer régulièrement le siphon, car c’est là que les saletés s’accumulent. Pensez aussi à entretenir le plus souvent vos joints. Au cas le problème persiste, vous devrez appeler sans attendre un expert en plomberie.