3 équipements pour optimiser votre cuisine professionnelle

La cuisine de votre restaurant doit être bien équipée, mais comment équiper correctement une cuisine professionnelle ? Les professionnels de la restauration se sont déjà posé au moins une fois cette question au cours de leur vie. Il est indispensable de disposer d’un matériel de cuisine de qualité. Le succès de votre établissement en dépend. Quels équipements faut-il donc avoir dans votre cuisine ?

Utilisez un chariot professionnel en inox dans votre cuisine

Les équipements inox pour la cuisine professionnelle sont à privilégier. Ils ont l’avantage de ne pas craindre la rouille. Optez, par exemple, pour un chariot professionnel en inox. Choisissez un modèle made in France. Les chariots inox sont des équipements polyvalents. Ils permettent de transporter les repas de la cuisine vers la salle, ou encore vers les chambres si vous dirigez un établissement hôtelier. Je vous suggère de bien choisir votre chariot en inox pour garantir un service de qualité à vos clients. Ils permettent aussi aux serveurs de débarrasser les couverts pendant que les tables et la cuisine sont en train d’être rangées.

Le chariot en inox peut comporter un ou plusieurs niveaux, selon les besoins. Ils peuvent aussi être équipés de plateaux en inox robustes pouvant accueillir une quantité importante de plats. Je recommande toujours ce type de chariot de cuisine autour de moi. En général, les plateaux des chariots de cuisine sont fixes et sont dotés de roues directrices munies de freins. Cela permet de le manœuvrer plus facilement, ce qui contribue à améliorer la qualité du service.

Un lave-mains performant et pratique, placé stratégiquement

Il faut un lave-mains performant dans une cuisine professionnelle. En effet, car près de 40 % des infections alimentaires sont dues à des mains sales ou mal lavées. Ces chiffres proviennent des autorités sanitaires. Aussi, pour éviter tout risque sanitaire, il est primordial de disposer un lave-mains dans votre cuisine professionnelle. Le lave-mains constitue une option pratique. Il est facile à utiliser et permet aux membres de votre équipe de laver correctement et rapidement les mains, ce qui évite les retards dans le service. Je vous conseille donc d’y réfléchir.

Notez que l’emplacement d’un lave-mains dans une cuisine doit être stratégique. Il faut qu’il soit éloigné des zones de préparation et d’élaboration des repas. Cela évite aux plats d’être contaminés. Le mieux serait de prévoir une petite pièce dédiée au lavage de mains pour éviter de contaminer la nourriture. De cette manière, aucun empiétement ne sera possible, ce qui éliminera tous risques d’infection alimentaire. Je vous invite vivement à en installer un dans votre cuisine.

Investissez dans un four de qualité professionnelle

Une cuisine professionnelle ne saurait être complète sans un four professionnel. Les fours professionnels sont pratiques et faciles à utiliser. Ils peuvent être équipés de plaques électriques ou en vitrocéramique. Un four de qualité professionnelle permet d’optimiser le temps de cuisson de vos aliments. Il peut s’adapter à toutes les utilisations. Choisissez le modèle qui vous convient en fonction de la capacité du four, de la puissance, du type de cuisson, des dimensions de votre cuisine, etc. Je vous suggère de demander conseil à un professionnel pour le choix de votre four professionnel, ou de trouver des astuces intéressantes sur internet. Ces conseils vous aideront à bien choisir.