3 raisons de réaliser une imagerie par résonance magnétique

Technique non invasive, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un examen courant qui permet d’obtenir des vues en deux ou en trois dimensions de l’intérieur du corps. C’est un outil incontournable pour diagnostiquer plusieurs maux. En imagerie médicale, l’IRM permet d’analyser avec précision des tissus variés comme le cerveau, la moelle épinière, les muscles, le cœur, les tumeurs, etc. Le champ d’intervention de l’IRM est très large et varié. Voici quelques raisons de réaliser une IRM.

Examiner son état de santé

Une IRM peut intervenir pour examiner les différentes parties du corps afin de vérifier l’état de santé et déterminer des maladies éventuelles. L’IRM est très utile pour s’assurer que tout va bien dans son corps, un examen d’imagerie par résonance magnétique permet de déterminer la présence des anomalies telles que les sténoses, les dissections, les fistules, l’artérite ou encore les anévrismes. En effet, l’IRM est privilégiée pour visualiser les artères cérébrales, cervicales, rénales, pulmonaires, etc.

En outre, l’IRM intervient également dans la visualisation des maladies gynécologiques comme l’endométriose. Dans le cas de cette maladie, une imagerie médicale par résonance magnétique permet de déterminer la présence des kystes, des nodules ou des lésions. Elle est notamment utilisée pour confirmer et détailler les résultats obtenus à la suite de l’échographie endovaginale. Il s’agit donc d’un examen qui permet d’établir un bilan de santé plus complet.

Par ailleurs, l’IRM permet de détecter les maladies vasculaires, articulaires ou encore gastriques. On distingue en effet plusieurs types d’IRM en fonction de la maladie à visualiser. Cet examen peut donc être utile dans une panoplie de cas.

Diagnostiquer le cancer et son stade de propagation

L’IRM est privilégiée pour la précision de ses informations. Outre les maladies précitées, cet examen est particulièrement utile pour diagnostiquer les cancers et leur stade de propagation. En effet, c’est un examen crucial pour déterminer l’étendue d’une maladie comme la taille des tumeurs. Le diagnostic de l’IRM permet de définir le site de la tumeur primaire, son niveau de diffusion dans les tissus, les organes et les structures du corps.

Décider et planifier un traitement

Grâce à l’examen de l’IRM, le professionnel de santé peut décider d’un traitement ou d’une approche thérapeutique adaptés à une maladie détectée. L’IRM permet à ce dernier de déterminer l’approche adéquate pour le traitement d’une maladie et d’établir un pronostic. Elle permet de planifier un traitement, d’assurer le suivi, l’évaluation de la réponse au traitement ou à la thérapie adoptée et la surveillance à long terme du patient.