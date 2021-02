Le Label Qualifoudre: la garantie de la qualité

Être spécialisé dans la protection contre la foudre, c’est pratiquer un métier sensible et à haute responsabilité, qui demande un savoir-faire notoire et une rigueur à toute épreuve. Avec les grands dangers que représente la foudre, le particulier a besoin de garanties lorsqu’il souhaite se lancer dans des travaux de protection.

Le label Qualifoudre est une certification qui garantit qu’une entreprise est habilitée à fournir des services pour une protection sûre et parfaitement conforme contre la foudre, selon les exigences fixées et un cahier des charges bien précis.

Spécificités de cette certification

Le label Qualifoudre est en place depuis 2004. Il se voit délivré par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) qui est l’organisme de référence en ce qui concerne les études et analyses critiques à propos des risques industriels sur la nature. L’INERIS dépend directement du ministère chargé de l’Environnement.

La certification Qualifoudre permet à la société qui l’a obtenue de répondre à toutes les normes imposées par la règlementation, notamment l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 (JOE du 5 aout 2011) qui contraint en substance les ICPE concernées (celles qui présentent un danger patent pour l’homme et l’environnement) de se protéger comme il se doit contre les dégâts de la foudre.

La qualification Qualifoudre s’adresse à tous les métiers de la protection et de la prévention contre la foudre. Elle concernera en premier lieu les fabricants de matériel de protection, les bureaux d’études, les installateurs ainsi que les personnes chargées de la vérification des installations.

Cette qualification Qualifoudre est-elle vraiment utile ?

Si la question peut prêter à sourire, la réponse, elle est sans équivoque: choisir une entreprise certifiée Qualifoudre est plus que vivement conseillée si vous souhaitez protéger votre site !

Si vous étiez atteint par une maladie grave, accepteriez-vous de vous faire soigner par le premier charlatan venu, sans lui demander aucune garantie ?

Certainement que non, eh bien c’est à peu près la même optique concernant votre site. Nous vous rappelons simplement combien la foudre peut se révéler destructrice pour votre personnel et vos installations, il s’agit de ne pas plaisanter avec cela.

Que gagne-t-on alors avec ce label Qualifoudre ?

Vous bénéficierez tout simplement de l’assurance de la qualité, du respect permanent des procédures et de la traçabilité des travaux.

L’entreprise labellisée Qualifoudre, à l’instar de 1G Foudre par exemple, a été auditée pour cela, elle a donc été jugée compétente pour mener des travaux de protection contre la foudre.

Elle ne devra utiliser que du matériel homologué et conforme aux normes en vigueur tout en étant capable d’apporter l’assistance nécessaire à l’installation.

L’ensemble du personnel doit se voir formé et suivi par l’INERIS contre les risques de la foudre.

L’entreprise homologuée profitera en outre de l’aide précieuse de l’INERIS et de son expertise pour faire face à toutes les difficultés rencontrées et être informée de toutes les nouvelles techniques et procédures, grâce à une veille permanente.

En définitive

Afin d’éviter toute catastrophe humaine, économique ou écologique sur votre site, nous ne saurions trop vous conseiller d’opter pour des professionnels labellisés Qualifoudre afin d’assurer une qualité optimale et constante et des compétences garanties.