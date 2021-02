Alpes Blanc, une marque savoyarde au savoir-faire français

Depuis plus de 70 ans, la marque Alpes Blanc distribue du linge pour la maison à travers son magasin physique à Albertville, et sur son site internet www.alpesblanc.fr. Tout type de tissu est offert : du linge pour habiller le lit et la chambre à coucher, des textiles pour décorer votre salon, mais aussi des serviettes et autres accessoires pour la salle de bain. Cet expert du linge de maison ne cesse d’innover pour offrir les meilleurs produits à sa clientèle.

Tous les éléments de la literie sont proposés

Pour embellir la chambre à coucher, Gazetteinfo constate que la marque Alpes Blanc a pensé à tout! En ce qui concerne les linges de lit, les meilleures matières sont utilisées pour garantir une bonne nuit de sommeil dans le confort et la sérénité. La marque propose une multitude de modèles assortis ou non, pour convenir à tous les goûts. Les produits phares sont les draps-housses, les couvre-lits et les housses de couette montagne, les couettes et les oreillers. Il existe un large choix dans les tailles pour convenir à toutes les dimensions de matelas et à tous les goûts. De plus, pour compléter la literie, des oreillers, des matelas et des sommiers sont également vendus sur le site. Si vous souhaitez acheter une nouvelle literie, nous vous recommandons de lire cet article MonCoinDesign avant.

Du linge de maison pour tous les usages

Vous avez besoin de renouveler vos rideaux ou vos linges de canapé ? Alpes Blanc en propose à des prix imbattables tout en conservant la qualité pour laquelle elle est reconnue. Vous y trouverez également des couvertures et des plaids parfaits pour les chalets en bois, des nappes et des chemins de table, des torchons et même des mouchoirs. La salle de bain n’est pas écartée puisque la marque vend également des serviettes de bain, des draps de plage, des peignoirs, des foutas, des gants de toilette, etc. Et pour couronner le tout, plusieurs exemplaires de voilages, de tapis et même de surmatelas sont aussi mis à disposition.

Un maximum de promotions toute l’année

Une fois que vous accédez au site officiel de la marque, ce que vous remarquerez en premier, c’est le frais de port offert à partir de 60 euros d’achat qui est bien mis en évidence. Effectivement, non seulement ce sont déjà des articles de qualité qui sont vendus à des prix indétrônables, mais les clients bénéficient en plus d’innombrables réductions et promotions. Et pour retrouver ces produits à prix réduit, rien de compliqué, puisque le site propose une rubrique « promotions » qui les regroupe en un seul lieu. Ce sont des réductions qui peuvent aller jusqu’à 35 %, voire même plus durant les périodes de festivité.