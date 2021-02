Dans quels cas est-il utile d’installer un sanibroyeur ?

Suivant la configuration de la maison, il arrive qu’elle ne puisse pas accueillir des toilettes classiques. Ce n’est pas une fatalité, car il existe une solution, c’est l’installation d’un sanibroyeur ou WC broyeur. C’est un appareil qui est conçu pour broyer le papier toilette et les matières fécales, et l’évacuation est simplifiée par l’utilisation de petites canalisations. Mais dans quel cas exactement le sanibroyeur doit être installé ?

Pourquoi devrez-vous installer un sanibroyeur ?

La pose d’un sanibroyeur par cet artisan plombier Paris 15 est l’alternative parfaite si votre logement ne possède pas une canalisation d’arrivée d’eau pour la chasse d’eau et un tuyau d’évacuation des eaux usées avec un diamètre de 10 cm. Il faut savoir que le raccordement d’un sanibroyeur ne fait que 32 mm, ce qui fait qu’il est adaptable au même tuyau que celui employé pour le raccordement du lavabo ou du lave-linge. Cette option est également à privilégier si vous manquez de place. Même si l’abattant et la cuvette du WC broyeur sont semblables à ceux de toilettes conventionnelles, le système de broyeur intégré et d’évacuation est plus compact. De plus, on trouve des modèles suspendus pour une installation qui s’intègre parfaitement et facilement dans le décor. Précisons également que le sanibroyeur dispose d’une pompe de relevage ainsi, les eaux usées peuvent s’évacuer jusqu’à 50 m à l’horizontale et 7 m à la verticale. De la sorte, il est possible de l’installer aisément en sous-sol, en dessous du niveau de point de récupération de tout-à-l’égout. Pour information, les risques de refoulement sont inexistants en raison de la présence d’un clapet anti-retour. À noter que le sanibroyeur demande une alimentation électrique, une arrivée d’eau et un raccord au réseau d’évacuation.

Tous les autres avantages d’un sanibroyeur

Outre les avantages cités plus haut, le sanibroyeur, qu’il soit intégré ou indépendant, présente aussi d’autres atouts non négligeables. En effet, il ne demande pas de gros travaux comme l’installation de toilettes traditionnelles. Mais encore, il consomme moins d’eau. C’est entre 4 et 5 litres pour les WC classiques, et c’est 2 à 3 litres à chaque chasse d’eau pour le sanibroyeur. Pour son entretien, c’est facile, car des produits de nettoyage classiques comme un détartrant suffisent, l’idéal est d’avoir recours à des nettoyants écologiques. Tenons à préciser que le ce WC broyeur n’est pas fait pour accueillir les serviettes hygiéniques et les papiers, car ça risque de l’obstruer. En dernier et pas le moindre, en raison de la présence du moteur électrique (râpe, centrifuge ou couteaux), il est possible que le sanibroyeur provoque des nuisances sonores. Maintenant que vous savez tout sur ce nouveau modèle de toilettes révolutionnaires, pour bien l’installer, il faut approcher des professionnels de la plomberie. Sachez que son installation ne peut être faite dans les logements neufs.