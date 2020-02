Le monitoring informatique, est-ce important dans une grosse entreprise ?

Peu importe le secteur d’activité, une entreprise doit avoir un système informatique fiable afin d’assurer l’efficacité et la continuité de ses activités. En effet, la moindre indisponibilité de son infrastructure informatique entraîne des conséquences préjudiciables sur son activité et son image. Afin de pouvoir surveiller à tout moment l’état de santé en général de son système, il y a désormais ce qu’on appelle monitoring informatique.

Le fonctionnement du monitoring informatique

Le monitoring informatique est une solution dynamique faite d’outils et de ressources pour veiller au bon fonctionnement du système d’information. Il permet de contrôler et de surveiller l’activité de l’entreprise, notamment l’état du système informatique et l’état du réseau informatique à titre préventif. Tout se passe en temps réel, et la surveillance concerne le fonctionnement en général, la disponibilité, l’équipement, les ressources, les performances, le contrôle de flux, la sécurité, les serveurs, les applications, les postes de travail, l’espace de stockage, les bases de données, les sauvegardes, les antivirus, les sites, le débit… Le monitoring informatique consiste à tout surveiller, visualiser, analyser, piloter, agir et alerter. Les activités, les alertes… sont communiquées dans le journal ou le log. Il fournit des renseignements précis et pertinents sur les problèmes et les situations qui se remarquent au niveau du parc informatique. Il remonte les informations au responsable afin que les mesures soient prises pour tout remettre en ordre dans les plus brefs délais. Il alerte donc en cas de dysfonctionnement pour permettre d’agir rapidement afin d’éviter l’indisponibilité des systèmes.

L’intérêt du monitoring informatique

Le but de la supervision informatique est de mettre en place une maintenance préventive pour éviter l’interruption du service et pour repérer en amont les failles des infrastructures informatiques. Dans une grande entreprise, le monitoring 24h/24 et 7j/7 augmente la fiabilité du système d’information, car il est capable d’anticiper les défaillances en cas d’intrusion, de panne ou de dommage de performance. Un système d’alerte est présent afin d’être informé dans l’immédiat des anomalies. Il assure donc la disponibilité continuelle du système informatique et du système de réseau. La solution de monitoring informatique préserve l’entreprise des pertes d’exploitation en rapport avec l’indisponibilité du système informatique. Il ne faudrait pas oublier qu’un incident ou un problème relatif à l’informatique touche la productivité donc, les problèmes informatiques doivent être réduits au minimum.

Le monitoring informatique au sein d’une grande entreprise garantit la disponibilité optimale des infrastructures informatiques tout en permettant de gagner du temps dans le diagnostic et dans la résolution des incidents. Pour la mise en place d’une supervision informatique, il faut approcher les sociétés expertes dans le domaine.

Vous êtes aussi invité à lire Les bonnes pratiques pour améliorer la gestion des services informatiques.