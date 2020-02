Culotte menstruelle : le nouvel eldorado des femmes

Les standards de consommation actuels s’axent de plus en plus vers l’urgence environnementale et les questions sanitaires. Les consommateurs veulent dorénavant du bio et de l’écologique. L’univers de la menstruation ne déroge pas à cela. En effet, les femmes se tournent désormais vers des protections hygiéniques « plus hygiéniques » comme la culotte menstruelle. Esthétique, sain et confortable, ce sous-vêtement spécial permet à la femme de vivre ses règles plus sereinement.

La culotte menstruelle: quel est ce nouveau produit « miracle » ?

La culotte menstruelle ou culotte de règles fait partie des protections hygiéniques féminines à usage externe. Celle-ci absorbe le flux sanguin des menstruations. Elle peut les drainer au millilitre près en journée ou la nuit. En général, ses capacités d’absorption maximales s’étendent sur 12 heures. Mais, cela dépend du jour du cycle et du flux de la personne menstruée.

En ce qui concerne le design et la conception, une culotte menstruelle ressemble à n’importe quel sous-vêtement classique : slip ou shorty, glamour et féminin. Néanmoins, ce qui la particularise demeure son revêtement absorbant à multiples couches. Ce dernier est constitué de moult couches faites de différentes matières dont coton (authentifié Oeko-Tex 100 et/ou GOTS), bambou, lycra, et autres matières respirantes et imperméables (polyester, élasthanne, polyamide, hydrophilamide, etc.).

En principe, cette protection hygiénique ne renferme ni substance nocive et irritante pour les muqueuses et la peau, ni nanoparticules. De ce fait, elle empêche la prolifération des bactéries et des microbes au niveau des parties intimes de la femme. Sa constitution lui permet de respecter la flore vaginale. Aussi, ce slip a la particularité du « zéro fuite, zéro déchet et zéro odeur ». Au regard de telles propriétés, on évite les risques de macération, d’infections et de chocs toxiques avec cette lingerie.

Ces dessous se caractérisent également par leur finesse. Ils sont confortables et surtout discrets. Disponibles en différentes tailles et modèles, ils conviennent à toutes les femmes.

Comment utiliser et entretenir une culotte menstruelle

La culotte menstruelle est simple d’utilisation car s’enfile comme un slip classique. Elle se porte de jour comme de nuit. Réutilisable, elle se lave à la main et éventuellement à la machine. Normalement, on rince à la main et avec de l’eau froide le flux sanguin. Par la suite, on a deux options possibles. Soit on la met à la machine à 30° sans adoucissant, sans détergent et sur cycle délicat. Soit on continue par le lavage à la main en prenant soin de l’essorer avec douceur. Avec la seconde option, il faut plier, rouler et presser les rebords de la zone absorbante pour bien en évacuer l’eau. Quant au séchage, l’air libre prévaudra sur le sèche-linge. En l’entretenant correctement, une culotte menstruelle peut durer jusqu’à 3 ans, voire 5 ans.

Avantages et inconvénients de la culotte de règles

La culotte menstruelle représente indubitablement la meilleure alternative aux protections hygiéniques peu respectueuses de l’environnement comme les serviettes hygiéniques jetables et les tampons. Pour cause, cette culotte est à proprement dite hygiénique. Elle est composée de couches de textiles saines, bio et respirante. Autres avantages, elle s’enfile comme une culotte et offre un confort de port inégalé. D’apparence, elle est esthétique. Discrète, elle est quasiment indétectable. Et contrairement à la serviette lavable, elle ne bouge pas.

Avec une grande capacité d’absorption, on peut la porter 12 heures d’affilée sans risquer les mauvaises odeurs, la macération, les fuites ou la désagréable sensation du « mouillée ». De sa dimension lavable, elle est à la fois écologique et économique. Avec elle, plus de serviettes et de tampons à jeter ! On peut s’en servir plus d’une fois et ce, durant plusieurs années. Pour finir, ces dessous sont faciles d’entretien.

Même si elle semble parfaite, la culotte menstruelle n’est pas sans défaut. En outre, elle convient surtout au drainage de flux légers. Pendant les périodes de grands flots, il est conseillé de la combiner avec une protection secondaire telle que la « cup » ou la serviette lavable. Aussi, ces dessous coûtent cher, à partir de 20 € la pièce. Et une seule ne peut contenir plusieurs jours de menstruations.