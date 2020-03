Bien choisir sa société de déménagement : trucs et astuces

Vous déménagez bientôt et vous êtes stressé à l’idée que tout ne se passe pas comme prévu ? Vous n’avez plus de soucis à vous faire à ce sujet. Il vous suffit juste de faire appel à une société spécialisée dans les déménagements et le tour est joué. Cependant, le choix de la structure de déménagement ne doit pas se faire à la légère ; vous devez prendre le temps de bien choisir pour éviter les mauvaises surprises. Voici quelques trucs et astuces qui vous aideront à mieux choisir votre déménageur et à interagir convenablement avec lui.

Privilégier une société de déménagement localisée dans votre région et ses environs

La proximité entre votre lieu de résidence et l’entreprise de déménagement est un élément important. N’oubliez pas que le déplacement vous est facturé en fonction du kilométrage, donc moins la distance est longue, plus vous économisez.

Prendre contact avec la bonne entreprise

Optez pour une société de déménagement qui propose des services de déménagement complet. En matière de déménagement, la législation prévoit un certain nombre de règles que les sociétés de déménagement doivent respecter. L’une d’entre elles est l’inscription au registre de commerce. Toute entreprise de déménagement a l’obligation d’être déclarée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pour vérifier, il vous suffit de rechercher le numéro SIRET (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire) de l’entreprise sur une plateforme prévue à cet effet.

La seconde règle que vous devez prendre en compte concerne l’inscription au registre des transports et l’existence d’une licence de transport, étant donné que pour le déménagement, vos affaires devront être transportées d’un point A à un point B. Effectuez donc aussi ces vérifications au niveau de l’entreprise que vous allez choisir. Pour finir, vous pouvez aussi vérifier si l’entreprise est assurée et si cette assurance peut éventuellement couvrir la totalité de la valeur de vos biens en cas d’accident.

Faire une visite préalable

Cette visite vous permet non seulement de rencontrer le déménageur, mais aussi de lui donner la possibilité d’estimer minutieusement le volume de vos affaires. Ce faisant, le déménageur pourra s’assurer que le devis proposé prend en compte tous les éléments et identifier les difficultés auxquelles il pourrait être confronté au cours du déménagement. Il confirmera ainsi ses tarifs. Cela vous permet de gagner du temps au moment du déménagement, mais aussi de ne pas avoir à faire face à des frais imprévus.

Être présent au moment du déménagement

Pour finir, votre présence est requise au moment du déménagement. Assister au déménagement vous permet de vérifier personnellement si tout se passe bien. Vous devez aussi signer et transmettre à l’entreprise certains documents importants comme la lettre de voiture au début de l’opération, et la déclaration de travail à la fin. Enfin, vérifiez si toutes vos affaires sont arrivées saines et sauves et si rien n’a disparu. En cas de disparition ou de casse, vous devez immédiatement le signaler à l’entreprise pour réparation.