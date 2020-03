Aide à domicile : les différentes prestations pour les personnes âgées

Lorsqu’un senior rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches de la vie courante, mais ne désire pas quitter sa maison, les services d’aide ou de maintien à domicile sont une solution de choix. Ils permettent aux personnes âgées de ne pas se sentir abandonnées et de conserver en partie leur indépendance. Un véritable marché s’est créé autour de ces services au cours de ces dernières années, créant une certaine diversité dans les offres. Découvrez dans cet article les différentes possibilités pour l’accompagnement des seniors.

Aide à domicile pour les seniors : les différentes offres

Sur le marché des services d’aide à la personne pour personnes âgées, il existe de nombreuses solutions pour une aide à domicile de qualité en vue de la réalisation de diverses missions : courses, promenades, aide à la prise de repas, aide au coucher ou à l’habillage, etc.

Ces offres sont subdivisées en trois grands groupes selon le moyen d’accès au service.

Les services personnalisables

Il s’agit d’une prestation qui lie directement le professionnel et le client. Cette offre de service à domicile est plus avantageuse financièrement que les autres parce qu’elle ne nécessite pas la présence d’intermédiaires.

Le client ou sa famille (s’il est dans l’incapacité de s’en charger personnellement) recherche le professionnel et s’occupe de toute la gestion administrative. L’avantage de ce type d’offre c’est que le bénéficiaire du service peut choisir plus efficacement le prestataire adapté selon sa situation.

Étant responsable du recrutement, il a la possibilité de poser toutes les questions importantes afin de mieux prendre sa décision. Cependant, il peut être très difficile pour lui de juger de la fiabilité de l’assistant à domicile. De plus, c’est à lui ou à sa famille de gérer les situations de licenciement et de verser les indemnités si applicables. Pour finir, le bénéficiaire ne peut se plaindre en cas d’insatisfaction et devra procéder à un autre recrutement à ses frais.

Les offres des associations

Puisqu’il s’agit de prestations sociales, certaines associations ont créé un réseau de prestataires, qu’elles mettent à la disposition de tous ceux qui le désirent. Elles représentent d’ailleurs les acteurs traditionnels de ce marché.

Contrairement à l’option personnalisable, celle-ci permet de se décharger des frais liés au recrutement. En dehors de cela, le client peut profiter des services de qualité d’un prestataire expérimenté. Il dispose également de la possibilité de trouver facilement d’anciens clients afin de se renseigner sur la fiabilité de la prestation du professionnel.

Les entreprises privées

De plus en plus de structures privées proposent aujourd’hui aux clients de leurs trouver des prestataires compétents capables de suivre efficacement les personnes âgées à domicile. Cette offre est en vraie croissance en raison de la qualité du service qui ne cesse de s’améliorer.

En effet, ces entreprises s’efforcent de placer l’humain au cœur de leurs préoccupations. Elles mettent à disposition des aides qui se servent des nouvelles technologies pour optimiser les prestations. Il y a deux catégories d’offres qui sont fournies par les structures privées : le service mandataire, où le client est mis en relation avec le même interlocuteur qui se charge de lui trouver les aides dont il a besoin et le service prestataire qui est soumis au conseil départemental.

Bien entendu, l’avantage de passer par une structure privée, c’est que l’excellence du travail est garantie. Le bénéficiaire peut effectuer des réclamations, et sa responsabilité n’est pas engagée s’il se libère de l’intervenant. De plus, la plupart de ces structures engagent des personnes ayant reçu une formation dans le domaine, donc très compétentes.

Seniors : les différentes prestations d’aide à domicile

Les services de maintien à domicile pour personnes âgées varient suivant les capacités de l’individu à assister. Puisqu’il reste dans son propre environnement, où il a ses repères, le senior peut demander de l’aide pour certaines catégories de tâches bien définies. Pour cette raison, la prestation peut durer une heure par semaine ou être effectuée sous forme d’assistance permanente 24h/24 et 7 j/7. Ainsi, ce sont les besoins qui définissent les prestations.

L’aide pour le ménage

Ce service à la personne concerne le rangement et l’entretien de la maison au quotidien. L’assistant peut également réaliser de temps en temps un grand ménage sous la demande de l’assisté. Le service couvre également la lessive et le repassage.

L’aide pour la cuisine

Comme son nom l’indique, cette aide inclut toutes les tâches relatives à la préparation des repas pour le senior. L’assistant prendra donc en charge les courses, et la cuisine proprement dite. Il devra aussi veiller à la prise des repas et au respect des divers régimes si applicable. Dans ce type de prestation, l’aide est généralement apportée par un professionnel qui possède les compétences nécessaires pour suivre scrupuleusement les recommandations quant au régime de l’assisté.

L’aide pour l’hygiène quotidienne

Ici, l’intervenant ou le professionnel est chargé d’assister le senior pour sa toilette quotidienne. Il devra préparer la douche et les produits nécessaires. Veiller à mettre l’eau à bonne température, aider le senior à s’installer dans la baignoire, et lui appliquer les différentes lotions.

Ce service inclut l’aide pour l’habillement. Si le senior est dans l’incapacité de choisir les vêtements qu’il doit porter, l’intervenant est autorisé à effectuer le choix à sa place. Le service d’hygiène peut s’étendre au besoin jusqu’à l’entretien des prothèses dentaires et celui des pieds.

L’aide pour les tâches de la vie courante

Cette aide consiste à s’occuper des tâches et obligations administratives qui incombent aux seniors, notamment le règlement des factures et des divers abonnements, le paiement des impôts, etc. L’intervenant peut aussi, à la demande du client ou de sa famille, gérer le budget des courses, et les clés du logement. Pour finir, le contrat de prestation peut aussi inclure des travaux de bricolage. Tout dépend de l’entente de départ.

La garde de nuit

Comme son nom l’indique, c’est une aide qui a lieu dans la nuit de 20h à 8h en continu. Le professionnel doit prendre soin du senior et s’assurer que ce dernier mange, se douche. Il veille également à la prise de ses médicaments. Il devra aussi lui faire sa toilette au réveil, ainsi que son petit-déjeuner.

L’aide aux déplacements

Pendant les vacances, ou au quotidien, il peut être indispensable d’aider certains seniors au niveau de leurs déplacements. Ceci permet d’éviter des chutes. L’auxiliaire est souvent formé aux gestes physiques et possède les capacités de soutenir l’assisté.

L’auxiliaire de vie

Il s’agit ici d’un service d’assistance 24h/24. Généralement, il inclut la plupart des aides citées plus haut. C’est un service flexible qui s’étend le plus souvent aux besoins du client. Il suffit que le professionnel soit capable d’effectuer la tâche. Il est à l’écoute et développe une vraie relation fusionnelle avec le senior.

En résumé, les aides à la personne sont très utiles et très appréciées des personnes âgées qui sont heureuses de continuer leur vie selon leurs propres règles. En raison de l’importance de ces services, de nombreuses aides financières sont proposées aux familles. Il suffit de se renseigner et de remplir les conditions afin d’y adhérer.