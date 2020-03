Comment insonoriser un mur?

MT : Isolation acoustique : le guide pour insonoriser ses murs

MD : Jetez un coup d’œil aux techniques d’isolation acoustique auxquelles vous pouvez recourir.

Vous recherchez une manière efficace d’insonoriser vos murs contre le bruit de voisinage ou les nuisances sonores au-dehors en général ? Nous vous donnons ici des informations sur l’isolation de différents types de murs afin que vous puissiez réduire le bruit qui se propage dans l’intimité de votre maison et pour une meilleure qualité acoustique.

Quels sont les types de bruits auxquels on peut être confronté ?

Les principaux types de bruit sont les bruits aériens et les bruits de chocs. Les bruits aériens sont les bruits généraux tels que les conversations, la télévision, les appareils électroménagers ou encore la musique. Les bruits de chocs sont des vibrations telles que les pas, le claquement des portes, etc. Il est donc indispensable de faire appel à un acousticien pour proposer des solutions acoustiques afin de réduire le bruit dans l’environnement.

Quels sont les différents types d’isolants acoustiques?

Avant de réaliser les travaux, vous devez choisir votre isolant acoustique en fonction de vos besoins, du type de mur que vous avez et de votre budget. Vous avez le choix entre:

La laine de verre

La laine de roche

Les laines naturelles

Les plaques en liège

La ouate

La mousse

Vous pouvez lire cet article pour en savoir plus au sujet de la réduction du bruit et des performances acoustiques !

Quels sont les outils nécessaires lors d’une isolation ?

Pour effectuer les travaux d’isolation acoustique et avoir un meilleur confort sonore, vous aurez besoin de :

Un ou plusieurs types d’isolants acoustiques

Pistolet à calfeutrer

Masque anti-poussière

Pistolet à vis

Couteau à ruban adhésif

Cisailles à métaux

Couteau utilitaire.

Si les travaux sont trop importants pour le traitement acoustique, faire appel à un professionnel de l’isolation phonique vous permettra de profiter d’études appuyées et de mesures acoustiques non faussées. De plus, il s’assurera de la mise en conformité avec la règlementation acoustique.

Quels sont les éléments à considérer lors de l’isolation et pour un meilleur confort acoustique ?

Pour insonoriser un mur et améliorer le confort de chez vous, vous devez considérer les facteurs suivants :

Tout d’abord, vérifiez que les murs ne présentent pas de fentes, utilisez un produit d’étanchéité acoustique pour les sceller. Traitez l’insonorisation comme une imperméabilisation, elle ne sera bonne que si elle couvre toutes les parties qui présentaient des défauts auparavant. Déjà vous pouvez considérablement réduire le bruit et les vibrations.

Améliorer la masse de la paroi, normalement obtenue par l’ajout d’isolants de densité élevé pour un meilleur niveau sonore.

Améliorer la capacité du mur à absorber l’énergie sonore et les vibrations pour meilleur isolement. Sans cela, l’ajout de l’isolant aura très peu d’impact.

Ajouter une isolation acoustique entre les lattes de bois pour éliminer toute réverbération sonore et pour réduire les niveaux de bruit ambiant.

Utiliser différents types de matériaux anti-bruit. Des matériaux différents donnent de meilleurs résultats pour des niveaux sonores différents. Ainsi, l’utilisation d’une combinaison d’isolants acoustiques donnera de meilleurs résultats que la simple utilisation en grande quantité d’un seul et unique matériel pour réduire le niveau de bruit.

Quels sont les avantages d’une bonne isolation phonique ?

Grâce à une bonne correction acoustique, vous pouvez être à l’abri de toute pollution sonore. Selon l’état de votre logement ou votre local, l’ingénieur acousticien peut procéder à une étude d’impact sonore et proposer la pose de cloisons ou isolation phonique des plafonds, des murs, des fenêtres ou du sol. Ces solutions vont offrir une meilleure protection contre les problèmes de bruit et une ambiance sonore plus agréable à la maison.

Rien qu’avec une isolation phonique, vous profiterez d’une meilleure sonorisation, car elle peut baisser les sources sonores de 35 décibels. C’est le niveau de base indispensable selon la règlementation acoustique. Grâce à ces divers aménagements, vous pouvez profiter d’une bonne réduction des nuisances sonores et vous bénéficierez d’une limitation du bruit venant de l’extérieur.

Outre cela, ces solutions captent toute source de bruit et vont empêcher la propagation des bruits et vibrations pour les rendre imperceptibles. Une meilleure absorption du son sera constatée grâce à ces études acoustiques pour une vie au quotidien plus calme et plus sereine. Outre son impact sur l’environnement sonore et les problèmes de bruit, l’isolation phonique a aussi un impact positif sur la température des pièces et va contribuer à l’économie d’énergie.

Le rôle d’un expert en acoustique

De façon générale, un expert en acoustique peut aider à concevoir, évaluer, gérer et contrôler le son et les vibrations dans un endroit donné et fera une parfaite mesure du bruit. Avec son bureau d’étude acoustique, il peut fournir des conseils pour la conception ou l’évaluation de l’acoustique dans les habitations, les lieux de travail, les installations de loisirs, l’environnement extérieur, etc.