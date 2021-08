Les avantages et les désavantages de la copropriété

Souhaitant devenir propriétaire, vous avez repéré un joli appartement en copropriété ? Pendant la visite, vous êtes encore séduit, car vous constatez que l’immeuble est parfaitement entretenu et qu’il est sécurisé. Mais avant de choisir ce type de bien, pensez tout de même à découvrir les points forts et les points faibles de la copropriété.

Les avantages de la copropriété

La copropriété présente de multiples atouts pour les copropriétaires. En effet, il y a moins de responsabilités concernant les réparations et l’entretien, car les éventuels petits soucis du quotidien sont à la charge du syndic de la copropriété. On est assuré de trouver les espaces communs propres, la pelouse tondue… Les charges de copropriété et les frais d’entretien sont prévisibles, il y a donc moins de mauvaises surprises. On accède aussi à diverses commodités sur place comme la piscine, le sauna, la salle de gym, le spa, le salon de coiffure, le stationnement intérieur… Mais encore, la sécurité est assurée, et ça permet d’avoir à tout moment l’esprit tranquille, surtout quand on est en déplacement, car on sait que les voisins ne sont pas très loin. Il est à noter que les risques de cambriolages sont réduits vu que les logements sont près les uns des autres. Il n’est pas ainsi nécessaire d’investir dans des dispositifs de sécurité comme les serrures sécurisées, la porte blindée, la caméra de surveillance, les détecteurs de mouvements… Les frais pour la sécurité de l’immeuble sont compris dans les charges de la copropriété. Précisons encore que la taxe d’habitation est réduite. Pour information, elle est calculée suivant la valeur de la maison, ce qui fait qu’elle est 2 fois plus chère qu’un appartement en copropriété. Vous pourrez être intéressé par ces condos neufs à louer à Mirabel.

Les inconvénients de la copropriété

Malgré ses nombreux avantages, la copropriété présent quand même quelques inconvénients, et il faut les connaître avant de prendre une décision. Tous les services fournis aux occupants propriétaires ou non ne sont pas gratuits, mais ils entrent dans les charges de la copropriété. Il arrive que l’on paie pour les commodités que l’on n’utilise pas toujours. Aussi, on ne peut pas décider du moment pour réaliser les travaux de réparations et d’entretien. Il y a moins d’intimité pour certains appartements, et ça expose les occupants à des bruits pour entraîner ensuite des problèmes entre voisins. Les conflits entre copropriétaires arrivent également en cas d’impayés. Et encore que dans certains logements, il y a moins d’espace. A noter aussi que certains immeubles interdisent les animaux de compagnie et même le tabagisme, imposent des restrictions sur le niveau de bruit, ne proposent pas de stationnement… Il y a même ceux qui imposent la couleur ainsi que le style des portes et l’habillage des fenêtres. Mais tout ça ne veut pas dire qu’investir en copropriété est une mauvaise idée, il faut seulement faire le bon choix.