Le marketing digital : un outil essentiel au développement de votre entreprise

Beaucoup de personnes ne savent pas, mais actuellement, les consommateurs passent 2 fois plus de temps sur Internet qu’il y a une dizaine d’années. Le mode de consommation a évolué ainsi, le marketing traditionnel n’est plus suffisant pour s’imposer sur un marché très concurrentiel. On parle désormais de marketing digital, et c’est un outil essentiel pour le développement de n’importe quelle entreprise. Tout de suite, zoom sur le sujet.

Qu’est-ce que l’on entend par marketing digital ?

Reposant sur l’usage des objets connectés et d’Internet, le marketing digital ou numérique ou encore d’e-marketing touche toutes les actions marketing que les entreprises déploient en ligne avec d’entrer en relation avec les prospects et les clients. La base est l’interactivité, et la stratégie utilisée se focalise sur les clients. D’ailleurs, plus de 90 % des ménages français sont connectés à Internet. Le but est d’aller à leur rencontre, d’être là au bon moment et au bon endroit. Ça permet d’augmenter les visites sur le site web, de transformer ces visites en achat et de fidéliser en mettant en place une relation régulière et durable. Pour information, il ne faut pas confondre marketing digital et webmarketing. Certes, les deux se servent du web comme support, mais le marketing digital utilise d’autres supports numériques. Pour promouvoir la marque et/ou les offres, différents supports et canaux digitaux sont ainsi à leur disposition comme le site web, le site mobile, les applications pour tablettes et pour smartphones, le blog, les publicités en ligne (display), les réseaux sociaux, le référencement (SEO/SEA), l’e-mailing (email marketing), le marketing de contenu, le marketing mobile, l’inbound marketing, le marketing local, l’affiliation, le Big Data…

L’intérêt du marketing digital pour les entreprises

Pour les entreprises, et ce, qu’importe la taille et le domaine d’activité, le marketing digital présente de multiples atouts. Il permet avant tout de bâtir une présence en ligne, car il leur permet d’avoir une bonne visibilité et de répondre convenablement aux attentes des consommateurs. L’entreprise est disponible 24h/24 et 7j/7, et l’ouverture est à l’internationale. Elle peut donc toucher un public plus large permettant ainsi de conquérir plus de parts de marché. Il est plus facile de cibler les nouveaux clients, de repérer des leads et de se démarquer de la concurrence, mais à condition de mettre en place une stratégie sur mesure. Mais le marketing digital permet également d’avoir une interaction continue avec le public et de favoriser la fidélisation et la satisfaction des clients. En effet, il aide à créer une relation de qualité et durable. Également, grâce au marketing digital, l’entreprise fait des économies puisque c’est moins cher qu’une boutique en ligne ou toute autre forme de publicité traditionnelle. Avec le marketing numérique aussi, elle peut récolter différentes informations sur les clients, et ces dernières sont utiles afin de proposer une offre personnalisée correspondant parfaitement à leurs besoins.