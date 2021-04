Comment mettre en place sa communication digitale en 2021?

A cette ère du numérique, beaucoup de réseaux sociaux, de plateformes et de sites web ont vu le jour. Pour rendre prospère une entreprise, il faudra adopter une stratégie très solide. Nous vous proposons dans le présent article un plan à adopter pour une bonne communication digitale.

Communication digitale : de quoi s’agit-il?

Apparue avec l’arrivée de l’Internet, il s’agit de toute action menée pour faire connaître une marque ou une entreprise. Comparativement à la communication traditionnelle, elle se base sur les différents canaux disponibles et les tendances pour attirer les clients.

Par ailleurs, toute stratégie marketing doit reposer sur un plan de communication digitale bien établi. Il rassemble vos objectifs et les actions à mettre en place pour les atteindre.

Quelles étapes pour établir ce plan ?

L’établissement de ce plan dépend de cinq étapes.

Avoir des objectifs clairs

A cette étape, il est question de définir les buts à atteindre pour l’année. Pour ce faire, la méthode SMART inventée par Peter Drucker sera un bon allié. Par ailleurs, pour une bonne communication digitale, les objectifs suivants sont à atteindre :

Attirer les clients et les pousser à venir en magasin ;

Augmenter votre réputation à travers un jeu concours par exemple ;

Améliorer l’image de la marque en animant votre communauté sur tous les canaux de communication. Faites rayonner votre image ;

Fidéliser la clientèle à travers des promotions.

Avoir des actions de communication pour vos points de vente

Il sera question de faire un bon ciblage de vos actions pour votre communication. En effet, la connaissance du client constitue la base de toutes les actions. Il faudra pour ce faire, dresser le profil du client type selon ses besoins, ses centres d’intérêts et autres.

Choisir les canaux de communication

De nos jours, il existe plusieurs canaux pour atteindre les objectifs. En effet, pour cibler les prospects, vous devrez tenir compte des réseaux et plateformes qu’ils utilisent. Ainsi, pour les jeunes, les plateformes telles que Snapchat, Instagram ou TikTok sont à privilégier. Pour atteindre les professionnels des différents domaines, optez pour le réseau Linkedln. Choisissez donc l’outil adéquat et animez votre page.

Définir une identité visuelle

C’est un travail très important. Utilisez les photos, les bannières et tweets afin d’exprimer la personnalité de votre entreprise. Vos photos et illustrations doivent s’adapter à la cible et au réseau adopté.

Avoir un calendrier de communication digitale

Pour une meilleure organisation, il serait plus adapté de faire un calendrier contenant les sujets à aborder au cours de l’année. Il permettra de prévoir les différents évènements des mois à venir en notant les dates importantes. Ainsi, vous pourrez en profiter pour augmenter votre communication.

Lorsque vous mettrez en place ce calendrier, vous pourrez avoir une idée du plan de communication et en étudier la faisabilité. Ainsi la réussite de toute communication digitale repose sur les objectifs définis, la cible et les canaux de communication bien choisis.