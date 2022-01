Pourquoi une fenêtre sur mesure est-elle beaucoup plus chère qu’une fenêtre standard ?

Le sur-mesure est toujours plus cher que le standard, et cela concerne également les fenêtres. Si vous envisagez de remplacer vos fenêtres, sachez que le prix ne sera pas le même pour une fenêtre standard et une fenêtre personnalisée. Et ce, même si elles ont été fabriquées par le même fabricant. Tout comme le choix des matériaux de construction d’une maison, le choix d’une fenêtre ne doit pas être pris à la légère. Il faut qu’elle soit résistante puisqu’elle sera directement exposée au soleil et aux intempéries. Fenêtre standard ou fenêtre sur-mesure ? Quels sont les matériaux à privilégier ? Pourquoi le sur-mesure est plus onéreux que le standard ? On en parle dans cet article.

Fenêtre standard ou fenêtre sur-mesure ?

Sur le marché actuel, on a vraiment l’embarras du choix en matière de fenêtres. On peut en trouver de toutes les dimensions et de toutes les couleurs… Du petit hublot jusqu’aux baies vitrées, il y a absolument tout ce qu’on recherche. Cependant, cela ne suffit pas aux propriétaires qui cherchent à personnaliser leur habitation. En effet, ces derniers veulent des fenêtres sur-mesure pour parfaire le style de maison qu’ils recherchent. Et pour cela, ils savent qu’ils doivent passer des commandes spéciales. Malgré le fait que les fenêtres soient faites à partir du même matériau, il faut préciser que le sur-mesure est plus cher que le standard. En effet, le fabricant doit construire une nouvelle moule répondant aux exigences du client. Aussi, le fait de traiter une commande spécifique peut rompre le travail à la chaine. De ce fait, il est plus que normal qu’il demande un petit surplus par rapport au prix de la fenêtre standard. Parmi les meilleurs fabricants de fenêtres standard ou sur-mesure, on peut citer Porte Fenêtre en guise d’exemple. Véritable professionnel, ce dernier peut parfaitement prendre des commandes spéciales.

Les critères à prendre en compte quand on choisit une fenêtre

Il ne faut jamais choisir les fenêtres au hasard. En effet, elles vont jouer un rôle important au sein de la maison. Et, outre le fait qu’elles permettent aux rayons du soleil d’éclairer l’intérieur, les fenêtres protègent aussi des intrusions. Avant de les choisir, il est important de se poser les bonnes questions. Quel matériau ? Quel type de vitrage et d’ouverture ? Quelle taille et quel degré de résistance ? Répondre à toutes ces questions permet de trouver les fenêtres idéales. Aujourd’hui, il y a différents types de fenêtres. Il y a celles en bois, en PVC et en alu. Chacune d’elles possède ses propres caractéristiques, mais celle qui est la plus esthétique reste encore la fenêtre en bois. Au niveau de la résistance, c’est la fenêtre en alu qui occupe la première place. Pour le choix du vitrage, il est conseillé de privilégier les fenêtres à double vitrage. Ces dernières protègent parfaitement des nuisances sonores venant de l’extérieur. On peut aussi se tourner vers le triple vitrage si on recherche une bonne isolation. En ce qui concerne le prix, les fenêtres en PVC sont les plus abordables.