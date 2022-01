La chaussure de sécurité : un élément indispensable de l’équipement de vos ouvriers ?

De plus en plus de métiers requièrent aujourd’hui le port d’équipement. Pour les ouvriers par exemple, ils doivent non seulement porter des casques, ils doivent aussi porter des gants, des combinaisons et des chaussures de sécurité. Classé parmi les accessoires indispensables, ce type de chaussures offre plus de sécurité aux ouvriers quand ils sont sur leur lieu de travail. En effet, elles possèdent certaines particularités qui leur différencient des bottes classiques. La chaussure de sécurité, quand est-ce qu’il faut la porter ? Quel est le matériau à privilégier ? Est-ce que c’est l’ouvrier qui doit l’acheter ou elle est fournie par l’employeur ? Vous en saurez davantage sur le sujet en achevant la lecture de cet article jusqu’à la fin.

Pourquoi faut-il porter des chaussures de sécurité ?

Nombreuses sont les personnes qui sont tentées de laisser leur chaussure de sécurité dans leur placard. Or, il faut savoir qu’on n’est jamais à l’abri des accidents sur le lieu de travail. Quand on exerce le métier d’ouvrier, il est primordial de se protéger. D’ailleurs, certaines entreprises l’exigent pour protéger les employés des éventuels accidents de travail. Si le casque protège la tête, les chaussures de sécurité quant à elles protègent les pieds. Résistantes aux chocs, ces dernières permettent d’éviter les blessures musculaires, les lacérations et les fractures. Aujourd’hui, il existe une loi qui impose aux sociétés œuvrant dans le BTP et l’industrie de protéger leurs employés des dangers liés à l’environnement du travail. C’est la raison pour laquelle le port des chaussures de sécurité est devenu une obligation dans la plupart des entreprises. Pour certaines d’entre elles, c’est la société qui offre la paire à l’employeur. Pour d’autres, c’est à l’ouvrier de trouver les chaussures de sécurité qui lui conviennent. Sur internet, on peut retrouver plusieurs sites marchands spécialisés dans la vente d’EPI (Equipement de protection individuelle). Parmi ces dernières, on peut citer Boutique Wurth.

Les avantages de porter des chaussures de sécurité

Comme son nom l’indique, les chaussures de sécurité ont été conçues spécialement pour fournir le maximum de sécurité aux ouvriers. Toutefois, même si la sécurité prime, les fabricants n’hésitent pas à jouer sur le confort et l’esthétique des chaussures. On retrouve sur le marché des EPI différents modèles de chaussures de sécurité, avec ou sans lacets, bottes, hautes, basses, etc. Les ouvriers peuvent aussi passer des commandes en demandant des matériaux spécifiques. Effectivement, outre le cuir, il y a aujourd’hui des modèles en PVC ou en bottes fourrées. Contrairement aux chaussures classiques, ce type de chaussures offre une protection maximale. En effet, elles couvrent les chevilles, les mollets et une partie des jambes pour les modèles montants. Selon le métier exercé, on peut aussi opter pour des modèles avec des semelles résistantes et anti-perforation. Peu importe le modèle choisi, on peut en conclure que ces chaussures de sécurité permettent de travailler sans risque. Ce qui les rend encore plus intéressantes, c’est qu’elles ne résistent pas uniquement aux chocs, elles sont également imperméables.