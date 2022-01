L’équipement indispensable d’un bureau pour le télétravail

Pour travailler à distance, il est primordial d’avoir les bons équipements. Si au début de la pandémie, chacun a été obligé de faire avec les moyens du bord. Aujourd’hui, on peut parfaitement s’équiper en envisageant les choses à long terme. En effet, tout comme travailler en local dans les entreprises, il est primordial d’avoir les bons matériels et d’être dans le confort. Il faut que ces conditions soient aussi réunies en télétravail. Alors, quel est l’équipement indispensable d’un bureau pour pouvoir télétravailler ? Les dépenses liées à l’achat des équipements sont-elles remboursées par les employeurs ? On en parle dans cet article.

Quel équipement est indispensable en télétravail ?

Télétravailler signifie travailler à distance ou travailler de chez soi pour plusieurs. Quand on doit travailler à la maison, il est primordial de recréer les mêmes conditions de travail à l’entreprise. Cela est nécessaire pour la concentration, mais aussi pour la productivité. La première chose à faire, c’est de bien s’équiper. Pour cela, il faut commencer par se procurer un ordinateur performant. Ce dernier doit avoir assez de puissance pour passer des appels, monter des vidéos, stocker des données, etc. Que choisir entre un PC bureau ou un Mac ? Cela dépend des habitudes. Mais il faut savoir que les portables sont plus intéressants puisqu’ils offrent plus de mobilité. Ceci fait, on procède au choix de l’écran. En général, la taille ou le nombre de ce dernier dépend des travaux à réaliser. Cependant, pour un confort oculaire, l’idéal serait d’opter pour un écran de 24 ou 27 pouces. Il est aussi important de s’équiper d’un casque pour avoir des sons de très bonne qualité pendant les appels visio. Enfin, il y a les tables et les chaises. Ces dernières doivent être les plus confortables possible. On peut en trouver différents modèles sur internet, plus précisément chez Allée du Bureau.

Qui fournit les équipements ?

Outre les équipements cités ci-haut, il existe encore d’autres qui permettent de travailler dans les meilleures conditions. En guise d’exemple, on peut citer le support d’ordinateur, les claviers et souris sans fil et un repose-pied si nécessaire. La question qui se pose maintenant, c’est qui fournit ses équipements ? Eh bien, durant le confinement, une certaine partie des dépenses liées à l’achat de ces matériels a été couverte par les employeurs. Mais, aujourd’hui, plus qu’il n’y a plus de confinement, est-ce encore le cas ? Le ministère du Travail a été clair sur ce sujet. L’employé peut se servir de son ordinateur s’il le veut, mais en aucun cas, ce n’est une obligation. Au cas où c’est l’entreprise qui oblige à télétravailler, c’est donc à elle de faire le nécessaire pour que l’employé puisse travailler dans de bonne condition. Autrement dit, elle doit fournir les équipements. Avant de procéder à l’achat d’équipement, il faut savoir qu’il n’existe aucune loi obligeant les entreprises à rembourser. Selon l’ordonnance n°2017 – 1387 du 22/09/17 concernant la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les employeurs ne sont plus obligés de prendre en charge les dépenses liées à l’exercice du télétravail, particulièrement ceux des matériels informatiques.