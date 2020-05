Tous les avantages du travail à domicile

Grâce au développement des nouvelles technologies et d’Internet, le secteur du travail est en plein changement et évolution ainsi, on fait face depuis quelques années au télétravail ou le fait de travailler chez soi. Cette nouvelle pratique permet aux salariés de faire leur activité en dehors des locaux professionnels. Télétravailler présente plusieurs avantages, et on vous les présente tout de suite.

Le gain de temps

Se rendre au bureau en voiture, en vélo, en train ou en bus fait perdre beaucoup de temps. D’ailleurs, les heures perdues dans les transports se comptent en plusieurs dizaines d’heures en un mois. Pourtant, le temps est précieux. Pour l’économiser, le télétravail est la meilleure solution, car il y a une diminution, voire même une suppression des temps dans les transports. À noter également que le télétravail permet d’économiser puisqu’il y a une absence de trajet. Néanmoins, pour travailler chez soi dans les meilleures conditions possibles, pensez à créer un coin bureau dans votre bureau. Investissez dans une table et des sièges de bureau adaptés.

L’indépendance

En optant pour le travail à domicile, vous gagnerez en indépendance, car vous êtes libre d’organiser votre temps et votre journée comme bon vous semble. Il est même possible de travailler où on veut. Vous n’êtes donc pas obligé de rester chez vous. Vous pourrez travailler dans un café, chez un ami… De plus, vous jouirez d’horaires de travail souples qui vous permettent de travailler et de vous concentrer sur votre vie familiale, vos passions… vous travaillerez aux heures qui vous conviennent. Également, le télétravail permet de gagner en autonomie et en responsabilité, car vous organiserez vous-même votre emploi de temps.

Une meilleure qualité de vie

Travailler au bureau entraîne un grand stress en raison des relations avec les collègues, des transports, des horaires à honorer, des pauses déjeuners trop courtes… En optant pour le télétravail, tout ça est inexistant, vous ne rencontrez vos collègues et vos collaborateurs que quand c’est exigé. Mais encore, les pauses sont de meilleure qualité. Il faut savoir aussi que le télétravail permet de mieux se concentrer sur le travail, car il n’y a pas de nuisances sonores vu qu’en ce moment, de plus en plus de sociétés optent pour l’open space, un cadre de travail bruyant. Aussi, vous ne serez pas distrait par les collègues trop bavards. L’efficacité est donc assurée. En plus d’être autonome, vous serez plus productif.

