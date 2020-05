Sécurité des seniors : porte blindée et serrure connectée !

Le logement d’un senior est un endroit privilégié où il doit se sentir à l’aise et en sécurité. Face à un taux de cambriolage en constante augmentation, les personnes âgées demeurent les premières cibles des effractions. En ville comme en milieu rural, il est devenu essentiel de renforcer la sécurité de la maison.

La porte blindée, la solution la plus sûre

La porte blindée est un investissement de sécurité qui séduit plus d’une personne âgée. Si le modèle est largement adopté en zone urbaine, il commence également à se faire remarquer dans les banlieues. Le changement pour une porte blindée est une opération courante pour un serrurier expérimenté. Réputée pour son efficacité, cette menuiserie est adoptée pour rassurer. Ayant moi-même plusieurs personnes âgées dans mon entourage, l’idée d’avoir des portes solides m’aide à mieux dormir.

Bien entendu, le choix des équipements changera d’un cas à l’autre. Pour les uns, le modèle le plus simple sera amplement suffisant. J’ai une préférence pour les portes blindées à pivot et celles dotées d’anti-pince. Quelles qu’en soient les caractéristiques, la pose d’un blindage doit vous garantir une protection effective contre toute tentative de cambriolage. Les menuiseries blindées proposées dans le commerce sont dotées de plaques métalliques. Elles sont aussi munies de serrures à points multiples, plus résistantes que les modèles classiques. Ces serrures sont accompagnées de cylindres renforcés, élaborés pour mieux résister aux tentatives d’effraction. Bien plus résistante qu’une porte traditionnelle, la blindée peut résister jusqu’à ¾ d’heure. Ce niveau de résistance est fortement recommandé pour sécuriser un lieu de vie. Pour des seniors, la porte blindée permettra de se sentir en sécurité lorsqu’ils sont seuls.

Installer une serrure connectée

Apparues sur le marché il y a quelques années, les serrures connectées sont de plus en plus présentes dans nos maisons. Leur installation réduit considérablement les effractions. Les serrures connectées annulent les risques liés à la perte ou au vol de vos jeux de clé. Les seniors peuvent définir librement le nombre de personnes ayant accès à leur logement. Par le biais d’une clé mécanique, vous pouvez établir les allées et venues autorisées.

Bien plus sécurisée que les serrures classiques, cette alternative offre plusieurs solutions pour ouvrir une porte. Le résident peut activer l’ouverture directement sur un téléphone. Cette ouverture peut aussi être activée à l’aide d’un badge ou d’un code de l’accès personnalisé. Bien moins faciles à forcer, ces serrures nouvelle génération sont également appréciés pour leur discrétion. Les serrures connectées sont indétectables à l’extérieur, je peux paramétrer les envois d’alertes en cas de tentatives d’intrusion.

Comment choisir ses équipements de sécurité?

Outre le budget, le choix de vos équipements de sécurisation dépendra du confort recherché. Les personnes vivant dans des zones rurales n’auront pas les mêmes attentes que d’autres personnes vivant en plein centre-ville. Modèles, couleurs, épaisseur, niveau de résistance… la qualité des équipements sera à privilégier. Certaines portes blindées ne sont pas très résistantes, quand d’autres offrent de véritables remparts aux tentatives de cambriolage. Le niveau de confort changera aussi en fonction du type de fermeture proposé, et de leur facilité d’utilisation pour les seniors.