Quels sont les avantages du parquet de bois franc ?

Pour améliorer le sol de leur maison, bon nombre des propriétaires se tournent aujourd’hui vers le parquet de bois franc. En général, c’est le côté naturel et la beauté intemporelle du parquet qui attirent ces derniers. Aussi, il est facile à nettoyer et à entretenir. Cependant, la question se pose encore : lequel choisir parmi la moquette, le carrelage et le parquet de bois franc. Il faut dire que le bois dur est plus apprécié actuellement. Mais pour en savoir davantage, nous vous invitons à lire cet article jusqu’à la fin.

Les avantages du parquet de bois franc

Parquet ou carreaux, parquet ou moquette ? On tombe souvent sur ce genre de question sur internet. Dans cet article, nous allons plaider en faveur du parquet de bois franc. Pourquoi ? Nous allons détailler tous ses avantages. Tout d’abord, il faut noter que parmi les types de sols proposés sur le marché, le parquet de bois franc est celui qui met le plus en valeur votre maison. Il ne se contente pas d’apporter une petite touche d’élégance, il apporte aussi de la chaleur. Associée avec une bonne décoration, le parquet de bois franc peut rendre la maison plus accueillante. Ensuite, comme cité ci-haut, il est facile à nettoyer et à entretenir. Et si on le compare aux autres types de sols, il est plus solide et plus résistant. Certes, il peut se rayer, mais si on sait en prendre soin, il peut durer des dizaines d’années. Outre le fait que le parquet est durable, il est aussi abordable. Aujourd’hui, il est préférable à la moquette puisqu’il ne piège ni les poussières ni les poils d’animaux. Il offre donc une meilleure qualité d’air. En ce moment, la plupart des constructeurs optent pour ce type de sol puisqu’il s’adapte parfaitement à tous les styles de décoration. La preuve, il n’y a qu’à visiter les maisons modulaires à Chicoutimi.

Le parquet de bois franc, pour une meilleure acoustique

L’une des raisons qui font que le parquet de bois franc est aussi apprécié, c’est par ce qu’il améliore l’acoustique. En effet, contrairement aux carreaux, il réduit énormément les vibrations et la résonnance. C’est pourquoi on en trouve dans les studios de musique et les salles de danse. Opter pour le parquet de bois franc est-il un bon choix ? Eh bien, vu les avantages qu’il présente, c’est le type de sol par excellence. Difficile de ne pas choisir le parquet qui possède une beauté intemporelle, résistant, facile à nettoyer, durable et restaurable. Eh oui, au lieu de le remplacer, on peut parfaitement restaurer le parquet de bois franc. C’est très avantageux puisque le budget de la restauration est largement inférieur au prix de l’installation d’un nouveau sol. Pour ce faire, il suffit de décaper le parquet et le teindre selon son envie. Au cas où il n’y a pas assez de budget, il y a une autre solution. Certes, il n’a pas l’esthétisme du parquet de bois franc, mais il y a un petit air de ressemblance. Il s’agit du carrelage qui ressemble à du bois dur.