Comment choisir les bons masques à proposer à vos joueurs de paintball ?

Le paintball est une activité qui requiert beaucoup de précautions, dont le port d’équipements spécifiques. Les joueurs doivent de ce fait porter un masque en plus du plastron et des gants. Ils éviteront ainsi les incidents causés par les billes de peinture qui peuvent atterrir sur leur visage. Gros plan sur les critères de choix des masques de paintball.

Les différents types de masques pour le paintball

Les masques de paintball arborent une multitude de formes, de couleurs, et assurent un bon champ de vision, le camouflage et le confort. Les modèles de type balistique se révèlent nettement plus efficaces. Ils protègent tout le visage et apportent un confort de vision optimal. L’écran de protection disponible au niveau des yeux préserve des impacts de billes de peinture.

Le choix se révèle d’autant plus large qu’il existe de nombreux modèles de masques de paintball disponibles, comme on peut le voir sur Wickedsportz.com par exemple. Le type de masque dépend de la fabrication de l’écran. Ce dernier peut intégrer la fonction thermale, permettant d’éliminer la buée.

Comment choisir le ou les modèles à proposer sur votre terrain ?

Pour leur sécurité, les joueurs de paintball doivent garder leur masque sur le visage. Il vous incombe de privilégier les matériaux de bonne qualité afin d’éviter autant que possible les risques d’allergies. Le design du masque s’avère tout aussi essentiel. Pour une immersion totale, proposez aux joueurs des masques de type camouflage. Les paramètres comme le niveau de protection ou le confort sont également à prendre en compte.

De même, les masques doivent être faciles à ajuster afin de pallier les problèmes de visibilité. Le mieux serait d’investir dans des masques légers qui apportent une meilleure expérience de jeu. Dans tous les cas, les masques de paintball doivent être nettoyés régulièrement, voire après chaque utilisation. Le processus est simple puisque le matériel se nettoie avec de l’eau tiède et du savon. Évitez autant que possible les produits à base d’ingrédients chimiques qui risquent d’altérer la qualité des matériaux.

Les accessoires utiles pour les masques et écrans

Les masques de paintball protègent l’ensemble du visage, d’où la nécessité de remplacer systématiquement les éléments endommagés afin de ne pas compromettre la sécurité des joueurs. Ce type d’équipement comprend entre autres une mousse pour le confort, des lentilles, des sangles. Outre les masques proprement dit, le reste de l’équipement se compose des coudières, des genouillères, du plastron ainsi que des chaussures. Comme le paintball se pratique toute l’année, les joueurs devront prévoir des gants, un cache-col ou encore des bonnets en hiver. Les tenues plus légères seront privilégiées en été : jogging, t-shirt… Néanmoins, certains préfèrent porter plusieurs couches de vêtements pour atténuer les impacts de billes de peinture.

Il est à rappeler que les joueurs doivent se conformer aux règles de base. Outre le port d’équipements obligatoires, ils ne doivent pas tirer à moins de 15 mètres des autres participants. Les débutants devront être formés au préalable à utiliser le matériel en toute sécurité. Une fois formés et équipés, ils pourront découvrir cette activité intéressante et divertissante. L’essentiel étant de s’amuser dans les meilleures conditions et en toute sécurité.