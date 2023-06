Comment garder le cap sur votre projet de construction ?

Le suivi de l’évolution d’un projet de construction est essentiel pour garantir la qualité des travaux, le respect des délais et la satisfaction du client. Pour cela, plusieurs outils sont à disposition des professionnels du bâtiment tels que les visites sur site, les logiciels spécialisés et les rapports d’avancement. Découvrez comment utiliser ces méthodes pour rester informé de l’évolution de votre chantier.

Les visites sur site : un moyen pour constater l’état d’avancement des travaux

Effectuer des visites régulières sur le chantier permet de vérifier en personne l’état d’avancement des travaux et d’identifier les éventuels problèmes ou retards dans la réalisation du projet. Ces visites peuvent être effectuées par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou encore les responsables de chaque corps de métier impliqué dans le projet. Il n’y a pas de règle stricte quant au nombre ou à la fréquence des visites sur site. Cela dépend en grande partie de la taille et de la complexité du projet, ainsi que des besoins de communication entre les différentes parties prenantes. Toutefois, il est recommandé de prévoir des visites à intervalles réguliers et à des moments clés du chantier, tels que : le démarrage des travaux, la fin d’une phase de construction (par exemple, la fin du gros œuvre), l’achèvement des travaux d’un corps de métier spécifique (plomberie, électricité, etc.), ou encore la réception des ouvrages.

Les logiciels spécialisés : pour centraliser et faciliter le suivi du chantier

Au-delà des visites sur site, l’utilisation de logiciels spécialisés dans le suivi de chantier est un excellent moyen de rester informé en temps réel de l’évolution du projet. Ces outils permettent de centraliser toutes les informations relatives au chantier et de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes. Les logiciels de suivi de chantier proposent généralement des fonctionnalités telles que :

La gestion du planning et des délais ;

Le suivi des coûts et du budget ;

La création et le partage de documents techniques (plans, notes de calcul, etc.) ;

La gestion des modifications et des demandes de travaux supplémentaires ;

La communication avec les intervenants (messages, notifications, etc.).

Face à la multitude de solutions disponibles sur le marché, il est essentiel de bien définir ses besoins et ses priorités avant de choisir un logiciel de suivi de chantier.

Les rapports d’avancement : pour synthétiser et partager l’état d’avancement du projet

Enfin, la rédaction de rapports d’avancement permet de faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet. Ces documents peuvent être rédigés par le maître d’œuvre ou un responsable de chantier, et sont destinés à être partagés avec les différentes parties prenantes (client, architecte, entreprise générale, etc.). Un rapport d’avancement doit inclure des informations telles que :

La description des travaux réalisés depuis le dernier rapport ;

Les problèmes rencontrés et les solutions mises en place ;

Le suivi des délais et du planning général ;

Le suivi des coûts et des dépenses ;

Les demandes de travaux supplémentaires et leur impact sur le projet.

La fréquence de rédaction des rapports d’avancement dépend des exigences du client et des besoins en matière de communication entre les intervenants. En règle générale, il est recommandé de produire un rapport d’avancement mensuel. Toutefois, dans certains cas (projet complexe, client exigeant, etc.), il peut être pertinent de rédiger des rapports plus fréquents (hebdomadaires ou bimensuels).