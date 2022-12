Spectacle privé : le striptease, toujours populaire ?

C’est durant la Grèce antique que l’on retrouve les premières traces de l’art de se déshabiller en musique, sur scène et en comédie. Depuis, le striptease n’a cessé de gagner de l’ampleur au sein de la culture populaire. Qu’en est-il aujourd’hui ? Petit tour d’horizon sur ce spectacle pas comme les autres.

L’évolution du striptease au fil du temps

Le striptease moderne a vu jour au Moulin Rouge à Paris, en 1893. Mona, une modèle artistique et adepte du Bal des Quat’z’Arts, s’était dévoilée en musique, marquant ainsi le retour d’un art tombé dans l’oubli à cause de la pudeur. Depuis, le striptease a connu un essor fulgurant en Europe et aux États-Unis. Aujourd’hui pratiqué par les hommes et les femmes, ce spectacle érotique continue d’inspirer des dérives, des plus sensuelles aux plus folles.

De nombreux types de striptease existent : burlesque, néo-burlesque, lap dance, pole dance, go-go dancing… Chaque spectacle est unique et vaut le coup d’œil.

À quoi s’attendre lors d’un show privé de striptease ?

De nos jours, il n’est plus forcément nécessaire de se rendre dans un club pour voir un show de striptease. Il est tout à fait possible de profiter d’un spectacle privé à domicile ou dans le lieu de votre choix. C’est d’ailleurs une pratique très prisée lors des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, à l’occasion d’un anniversaire ou pour bien d’autres événements à fêter.

Comme on peut le voir sur le site Lesgentlemen.net, les prestations de striptease privé sont très variées et peuvent s’adapter à tous types d’occasions. Il est même possible de profiter d’un striptease duo/trio, d’une soirée sex-toy et de bien d’autres prestations sur mesure. Les spectacles sont glamours, sexy, personnalisés et sans vulgarité.

Concrètement, c’est vous qui choisissez les danseurs et/ou danseuses, le thème du spectacle, ainsi que tous les autres détails auxquels vous pensez. Les stripteaseuses et chippendales s’adaptent à vos exigences. Le show dure environ 15 minutes (ou plus selon l’ambiance !).

Comment la société voit-elle le striptease aujourd’hui ?

Le striptease a connu des hauts et des bas depuis ses débuts. Ce spectacle érotique était connu pour être pratiqué uniquement dans les clubs malfamés. Aujourd’hui, il connaît un second souffle et la mentalité a bien changé. Playboy et ses magazines affichant de superbes modèles en tenue légère ont permis de donner un nouvel engouement pour le striptease.

De nombreux réalisateurs du 7e art se sont aussi inspirés de cet art érotique pour leurs œuvres. Parmi les plus célèbres, on peut citer le film Striptease sorti en 1996 et réalisé par Andrew Bergman, ou encore le film Burlesque sorti en 2010 et réalisé par Steve Artin.

Se déclinant dans de nombreuses facettes, le striptease est aujourd’hui considéré comme un art qui ne cesse de se renouveler. Comme tout divertissement pour adultes, il puise ses ressources dans la culture populaire.