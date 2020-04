Vivez pleinement les émotions des matchs sportifs avec le vidéoprojecteur BenQ W1090

Vous aimez le sport, et vous ne ratez aucune occasion pour assister à des rencontres sportives ? Si vous profitiez des matchs sportifs autrement, depuis chez vous, mais comme si vous étiez vraiment ? Pour cela, équipez-vous du vidéoprojecteur BenQ X1090 et de ses technologies révolutionnaires pour des projections en plein écran de grande qualité.

Les caractéristiques du vidéoprojecteur BenQ X1090

Le vidéoprojecteur BenQ X1090 sur www.focusilght.fr est un appareil puissant et performant qui offre une qualité d’image irréprochable, c’est à la fois dynamique et fluide. La résolution est excellente, et la luminosité est parfaite même si la projection se passe en plein jour. Le vidéoprojecteur BenQ X1090 propose une luminosité de 2000 Lumens, un contraste de 10000 :1 et une résolution Full HD (1920×1080). Il projette sur une diagonale de 100 pouces et offre 2,5 m de surface d’affichage, de la sorte, vous ne manquerez aucun détail des rencontres sportives. C’est l’assurance de vivre une expérience unique, comme si vous faisiez partie des supporters dans le stade. Alors n’hésitez plus, transformez votre salon en une salle de cinéma, et profitez d’une parfaite qualité d’images.

Les atouts du BenQ X1090

Les avantages du vidéoprojecteur BenQ X1090 sont nombreux. En effet, il est transportable en raison de sa taille réduite. Il est possible de le mettre dans n’importe quelle pièce de la maison, mais à condition qu’il y a un grand mur blanc. C’est aussi un appareil facile et rapide à installer, même juste avant un match. Il suffit de brancher le BenQ W1090, vidéoprojecteur full HD à vos appareils multimédia grâce à la complète connectique (HDMI, VGA, Mini-Jack 3.5mm). De plus, grâce au mode Sport, attendez-vous à plus de réalisme et à des couleurs améliorées. C’est sûr, vos soirées matchs sportifs à la maison seront impressionnantes, et le tout, dans le confort de votre canapé et avec vos proches.

