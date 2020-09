Les pyrograveurs sont-ils utilisés par les professionnels ?

La pyrogravure est une activité de création appréciée des particuliers. C’est un loisir qu’on fait seul ou en compagnie des enfants afin de stimuler l’imagination et d’améliorer la concentration. Cette pratique est également utilisée par les professionnels. Toutefois, les outils de pyrogravure destinés aux particuliers et aux professionnels sont différents au niveau de la puissance et de la température.

Qu’est-ce qu’un pyrograveur professionnel ?

Le pyrograveur pour les professionnels qu’on appelle aussi pyrographe est un appareil basse tension qui permet de graver, d’écrire ou de dessiner sur plusieurs supports comme le cuir, le bois, le textile, le liège… Utilisé en décoration et en scrapbooking, cet outil polyvalent s’emploie également pour la pose de strass, pour la pyrodorure, pour la coupure à chaud… Le pyrograveur professionnel est facile à utiliser, car son fonctionnement se base sur le motif par brûlure. Qu’importe le support, il peut changer la couleur ou la creuser. Il permet aux professionnels et aux bricoleurs de varier les effets de gravures seulement en changeant les pointes qui sont différentes en taille et en forme. Le modèle professionnel est différent sur plusieurs points d’un modèle classique. Le pyrograveur professionnel a l’avantage de permettre de faire plusieurs techniques outre que la gravure. Aussi, il s’emploie sur différents supports tout en offrant un grand choix de pointes. Il vient aussi avec de nombreux accessoires comme les tampons chauffants, la boule pour écrire, les pointes de dorure… Les possibilités de créations sont donc infinies en matière de motifs, de dorures, de formes, de tailles…

Les avantages d’un pyrograveur pour les professionnels

Le pyrograveur destiné aux professionnels offre un énorme gain de temps, car c’est un outil polyvalent permettant de faire plusieurs réalisations. Il est possible de faire des créations très fines et minutieuses, de gros motifs, des écritures… Les modèles les plus perfectionnés sont équipés de contrôle variable de la chaleur et d’un brûleur à grille afin de concevoir des détails précis de combustion. Ainsi, les travaux d’ébénisterie sont plus personnalisés avec des touches de fantaisie. Il n’y a aucune règle, le professionnel laisse libre cours à son imagination. Il peut même signer ses œuvres avec son nom ou de produire une signature artistique et originale. C’est un outil solide, résistant et endurant dans le temps, et c’est parfait pour les professionnels. Il ne faut pas oublier que pour bien travailler, il est essentiel de se munir de bons outils, et le pyrograveur en fait partie.

À préciser que le pyrograveur pour professionnels comprend un manche où il faut fixer les pointes spécialement faites pour l’utilisation du pyrograveur. Ce sont ces pointes qui chauffent au branchement de l’outil, et c’est ce qui permet de faire des formes en visant bien les zones à graver. Il fonctionne comme un fer à souder.