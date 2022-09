Réussir son événement aux côtés de professionnels

Si votre lancement de produit a certes des visées commerciales, en mettant à l’honneur vos dernières créations, les enjeux qui se dissimulent derrière un tel événement vont bien plus loin. En effet, c’est l’image de votre société toute entière qui sera exposée au grand jour. Dans ce cadre, mieux vaut donc que votre soirée se démarque des autres ! Comment y parvenir ? Vous devez non seulement capter et retenir l’attention de votre auditoire, mais aussi proposer des prestations mémorables. Si nous avons tant entendu parler de Google et de son escape game en 2016, c’est bien pour l’originalité du format choisi pour son lancement de produit !

Dans ce cadre, l’aide de professionnels constitue une réelle valeur ajoutée. Grâce à Nex Event, sublimez aussi bien votre produit que votre image de marque, le temps d’une soirée époustouflante !

Cerner précisément ses objectifs

Afin de créer un événement à la mesure de vos objectifs , il est tout d’abord indispensable de les définir. Désirez-vous avant tout vendre votre produit ou proposer des démonstrations percutantes ? Faire parler de vous ? Marquer les esprits ?

Les réponses à ces interrogations vous permettront de spécifier qui convier à votre événement, mais aussi de choisir les prestations idéales.

Créer un univers hors du commun

Opter pour un cadre prestigieux

Lorsqu’il est question d’organiser des événements, nous souhaitons tous rencontrer un succès à faire pâlir Gatsby le Magnifique. Mais voilà : il se peut que vous manquiez de temps, d’inspiration ou d’expérience en la matière. D’où l’intérêt de vous tourner vers des professionnels !

Grâce à leurs carnets d’adresses étoffés, ils sont en mesure de sélectionner pour vous un ensemble de lieux en adéquation avec l’esprit de votre projet. D’un château renommé à un parc d’attractions, en passant par un site mythologique, un bateau, une station de ski voire encore un désert, tout est une question de goût et de thème.

En effet, rien n’est impossible ou trop fou pour faire parler de soi… Osez jouer la carte de l’inattendu !

Bien choisir ses prestations

Afin de sublimer votre événement, les prestations que vous sélectionnerez doivent être minutieusement étudiées. Un chef cuisinier vous offrira d’une part un voyage culinaire hors du commun, tandis que les artistes, musiciens, magiciens et autres professionnels apparaitront comme un gage d’unicité à exploiter.

Vous pouvez bien sûr aller plus loin, que ce soit avec une borne photo pour vos clichés de groupe ou grâce à une location de véhicules de luxe ! Quoi qu’il en soit, un interlocuteur tel que Nex Event saura vous aiguiller pertinemment, afin de vous mener vers la proposition la plus spectaculaire qui soit…

Quitter les sentiers battus pour donner vie à un événement mémorable

Pour faire de votre lancement de produit une soirée dont on se souviendra de nombreuses années, autant dire qu’il ne suffira pas de donner une conférence bien ficelée dans une salle de meeting. Les possibilités sont infinies : sautez sur cette occasion !

Pour cela, il vous faudra vous appuyer sur plusieurs leviers :

Choisir un format d’événement original , s’inscrivant dans la continuité de votre stratégie. Si vous voulez faire découvrir votre univers, le pop-up store est une éventualité propice à l’immersion et au partage. Vous préférez bousculer les codes ? Un escape game peut très bien être envisagé. De même, la reconstitution totale d’un univers promet de marquer les esprits, tout comme la privatisation d’un yacht ou encore la création d’une garden party en rooftop ;

Opter pour le storytelling afin de retenir l’attention . Les longs discours ayant tendance à être soporifiques, mieux vaut les agrémenter de touches d’humour et leur donner pleinement vie. Gardez en tête qu’il vous faut susciter des émotions ! Si vous prévoyez de parler longtemps, votre message passera d’autant mieux que vous serez dynamique et créatif. N’oubliez pas non plus d’interagir avec votre auditoire, pour l’impliquer dans votre mouvement ;

Mettre votre produit en valeur avec classe . Dégustations, tests, mises en situation, vidéos de démonstration agrémentées de sons, lumières et fumées… Laissez parler votre imagination ;

Convier des personnalités qui vous aideront à faire le buzz. Nous le savons tous : les réseaux sociaux sont susceptibles de rendre votre événement viral. Pour cela, il vous faudra vous entourer d’alliés puissants ! Des influenceurs réputés dans votre domaine feront notamment prendre une tout autre dimension à votre soirée. Pourquoi ne pas les inviter, eux aussi ?