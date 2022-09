Quel matériau choisir pour ses robinets ?

Le robinet, on le retrouve un peu partout dans la maison. Que ce soit dans la douche, dans la douche ou dans le jardin, c’est grâce au robinet qu’on peut régler le débit de passage de l’eau. Et outre le fait que ce soit un accessoire important. Il faut savoir que le robinet met aussi en valeur la pièce dans laquelle il se trouve. Il est donc important de bien choisir le matériau du robinet. Sur le marché, on a le choix entre plusieurs modèles fabriqués avec différents matériaux. Cependant, le choix va dépendre du goût, du budget, des besoins et du style recherché. Quel matériau choisir pour ses robinets ? On en parle dans cet article.

Les différents matériaux pour robinet

Choisir un robinet n’est pas une mince affaire. Et ce, que ce soit pour la cuisine, la douche, etc. Il faut savoir que le robinet n’est pas composé d’un seul matériau, mais d’alliages. Certains sont plus adaptés à la salle de bain qu’à la cuisine. Et vice versa… La résistance du robinet dépend également des matériaux de fabrication. Dans la plupart des maisons nouvellement créées (ex : la maison usinée dans les Laurentides…), la plupart des robinets possèdent des finitions qui protègent mieux l’évier. Maintenant, la question est celle de savoir quels sont les différents matériaux pour robinet.

Le laiton : le matériau principal

Le laiton est le matériau de fabrication de robinet par excellence, notamment pour ceux qui seront installés dans la cuisine. Toutefois, on peut aussi utiliser le robinet en laiton chromé dans la douche. Ce dernier mettra en valeur la pièce dans laquelle il se trouve. Ce qui différencie le laiton des autres matériaux, c’est qu’il est résistant et brillant. En le choisissant, on peut donc être sûr qu’on va l’utiliser pendant une longue période.

Le nickel

Le nickel présente les mêmes avantages que le laiton chromé. Mais mis à part le fait qu’il s’adapte à tous les styles, il dispose d’un autre avantage qui le différencie des autres. En effet, le nickel résiste parfaitement à tous types de rayures. En matière de robinet en nickel, on a un large choix de finitions sur le marché : brossé, mate… Le nickel est également facile à entretenir. Il suffit de le nettoyer avec de l’eau savonneuse pour lui rendre son éclat.

Le métal

Outre les modèles en laiton et en nickel, il existe aussi des robinets en métal. Ces derniers sont fabriqués avec différents types de métaux. Et c’est ce qui donne au robinet en métal son charme et sa solidité. En outre, les robinets en métaux permettent de personnaliser le mitigeur. On a la possibilité de choisir le mitigeur qu’on veut. Le petit souci avec le robinet en métal, c’est qu’il risque de se rouiller facilement s’il est en fer.

L’inox

Pour un robinet stylé et résistant, l’inox est le matériau de fabrication par excellence. Connu également sous le nom d’acier inoxydable, l’inox est léger et possède une esthétique très attrayante. Cependant, par rapport aux autres, le robinet en acier inoxydable coûte un peu plus cher.