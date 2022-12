En quoi consiste une bonne stratégie marketing ?

Quand on lance une nouvelle offre ou quand on s’aventure sur un nouveau marché, la réussite repose sur la mise en place d’une bonne stratégie marketing. C’est vrai que la créer n’est pas évident toutefois, avec quelques conseils, on peut y arriver. Mais on va d’abord évoquer ce que l’on entend vraiment par une bonne stratégie marketing.

Une bonne stratégie marketing

Une stratégie marketing est un ensemble de méthodes et d’actions permettant à l’entreprise l’atteinte de ses objectifs marketing et commerciaux sur un marché donné. Elle cherche la meilleure concordance entre l’offre et la demande des clients cibles. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs variables : prix, qualité de l’offre, besoins, concurrence… Il faut les ajuster pour convaincre les clients, pour se différencier ou pour imposer la marque. Marketing SEO par exemple permet à l’entreprise de bien développer sa réputation, de cibler les bons prospects, de comprendre leurs besoins, de les fidéliser et d’augmenter les ventes, et donc, le CA. Si la stratégie n’est pas efficace, l’entreprise perdra de l’argent et du temps.

La création d’une bonne stratégie marketing

Différentes étapes sont à passer pour créer une bonne stratégie marketing.