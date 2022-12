Comment trouver une fameuse donneuse d’ovules

Il y a des moments où les couples avec le diagnostic d’infertilité ont besoin d’ovocytes de donneur en plus de la FIV standard pour devenir parents. Cette étape peut être recommandée après une série de FIV ratée avec ses propres ovocytes, et pendant la consultation initiale. Vous trouverez les détails sur les situations dans lesquelles la donneuse d’ovules est nécessaire ici. Les raisons pour ne pas utiliser vos propres ovules peuvent être:

Syndrome d’insuffisance ovarienne ou résistance à la stimulation hormonale ;

Absence d’ovaires ;

absence ou mauvaise qualité d’ovocytes ;

Chimiothérapie ;

Maladies génétiques ;

Ménopause

Trois tentatives de FIV/ICSI ou plus sans résultat.

Comment et où trouver une femme convenable pour la donation et quelles exigences sont nécessaires, nous allons considérer dans cet article.

La recherche d’une donneuse d’ovules

Avant la recherche, il faut déterminer le sujet de la légalité de cette procédure dans votre pays : si telle pratique est interdite, la décision pour vous sera de rechercher dans d’autres pays. Il est probable qu’il est mieux de trouver une clinique et établir un programme reproductif dans tel pays.

La question suivante est les conditions de réaliser le don d’ovocytes dans le pays choisi. À but lucratif ou non lucratif, anonyme ou ouvert. Les lois de certains pays obligent les parents de donner à l’enfant les contacts des donneurs ou des mères porteuses qui ont participé à sa naissance.

La nature non commerciale du service peut donner une fausse impression d’économies, mais elle peut entraîner une perte de temps en raison de la longue recherche d’un candidat et de l’attente d’un ovule de la donneuse. Dans le cas des dons commerciaux, la recherche est considérablement simplifiée et réduite dans le temps.

De toute façon, la recherche d’une femme qui est prête à donner ses ovules peut être réalisée de manières différentes :

Parmi les proches et les amis

Sur les forums spécialisés sur Internet

Dans les cryobancs

Contacter une agence ou une clinique reproductive

Où qu’on trouve le donneur, la décision de lui engager dans le programme reproductif sera prise par le docteur de la clinique reproductive choisie. La candidate se soumettra à un examen complet pour s’assurer qu’elle est entièrement apte au rôle. Entre autres, la femme doit passer l’examen sur les IST, les hormones, les maladies génétiques, de plus il faut exclure des mauvaises habitudes (des tests seront effectués pour trouver les traces d’alcool, de drogues, de précurseurs, de tabac).

Le plus fiable moyen de rechercher de cette manière est de contacter une clinique qui possède d’une large base des candidates. Les cliniques accordent de l’importance à la réputation, alors ils vérifient régulièrement et préparent soigneusement les donneurs pour les programmes de reproduction. En outre, les grandes bases comprennent des donneurs de différentes races et phénotypes, y compris exotiques. Cela permettra à chaque couple de choisir la femme la plus pareille à la future mère.

Le prix des ovules d’une donneuse

Le coût des ovocytes d’une donneuse commence à peu près 2500 $ et peut atteindre cinq chiffres. Telle différence s’explique par les demandes de clients exigeants qui veulent avoir des ovocytes de la femme avec une certaine éducation, origine, phénotype et d’autres caractéristiques. Dans le cas d’un service à but non lucratif, on a prévu le remboursement des dépenses de la femme au cours du programme.

Feskov Human Reproduction Group offre aux couples infertiles de choisir une donneuse de sa propre base élargie et en même temps effectuer un programme avec la garantie de 100 % d’avoir un enfant sain. Tout cela est possible à un prix fixe avec anonymat. En savoir plus sur l’offre chez managers sur notre site.