Tortue verte : pourquoi l’UICN ne la classe plus comme espèce menacée

La tortue verte vient de changer de statut sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui ne la classe plus parmi les espèces menacées . Après des décennies de programmes de protection, la population mondiale de cette tortue marine affiche une progression de près de 30 % depuis les années 1970, selon l’organisation.

Un reclassement annoncé par l’UICN

La tortue verte (Chelonia mydas) passe de la catégorie « en danger » à la catégorie « préoccupation mineure » dans la dernière mise à jour de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. L’annonce a été largement reprise par la presse scientifique ces derniers jours, qui souligne un rare exemple de succès en matière de conservation marine . L’évaluation mondiale se fonde sur le suivi de nombreuses populations de pontes réparties sur l’ensemble des océans tropicaux et subtropicaux.

Des décennies d’efforts de conservation

Ce rétablissement ne doit rien au hasard. Il résulte de plusieurs leviers d’action cumulés sur une cinquantaine d’années :

la protection des plages de ponte contre l’urbanisation et le piétinement ;

la lutte contre le braconnage des œufs et des adultes ;

l’adoption de dispositifs d’exclusion des tortues sur les filets de pêche industrielle ;

la création d’aires marines protégées le long des couloirs de migration.

Ces mesures, portées conjointement par des États côtiers, des ONG et des instituts de recherche, ont permis à plusieurs colonies historiquement décimées de se reconstituer, notamment dans le Pacifique et dans certaines zones de l’Atlantique.

Un rétablissement encore inégal selon les régions

La bonne nouvelle mondiale masque des situations locales contrastées. Certaines populations régionales, notamment au Costa Rica et à Hawaï, restent classées comme menacées et continuent de décliner. L’espèce demeure par ailleurs exposée à la pollution plastique , à la disparition des habitats côtiers et au réchauffement du sable des plages de ponte, qui influence le sexe des nouveau-nés. Ce printemps déjà, la canicule qui avait mis en détresse une partie de la faune sauvage française avait rappelé combien les épisodes de chaleur extrême pèsent aussi sur les espèces animales, loin des seules tortues marines.

Ce type de reclassement illustre aussi l’intérêt d’une coopération internationale de long terme : des engagements comparables ont été pris lors de grandes conférences environnementales, à l’image de la récente COP17 de l’ONU contre la désertification, qui a mobilisé plusieurs milliards de dollars en faveur des écosystèmes fragiles.

Une prise de conscience qui dépasse les espèces sauvages

La protection animale ne concerne pas uniquement la faune sauvage. En France, les pouvoirs publics ont par exemple renforcé l’encadrement de la détention d’animaux de compagnie : il est désormais obligatoire d’obtenir un certificat d’engagement et de connaissance avant d’acquérir un chien. Cette évolution traduit une attention croissante portée au bien-être animal, qu’il s’agisse d’espèces domestiques ou marines. Les zones de ponte des tortues vertes, souvent situées sur des littoraux prisés des voyageurs comme ceux de l’océan Indien, deviennent aussi des lieux d’écotourisme encadré, où les visiteurs sont sensibilisés au respect des sites de nidification.

Ce succès reste un cas d’école suivi de près dans les catégories International, Voyage et Education, où les initiatives de sensibilisation à l’environnement occupent une place croissante.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la Liste rouge de l’UICN ?

C’est l’inventaire mondial de référence qui évalue le risque d’extinction de milliers d’espèces animales et végétales, en les classant de « préoccupation mineure » à « éteint », selon des critères scientifiques standardisés.

Pourquoi la tortue verte était-elle menacée ?

La surexploitation de ses œufs et de sa chair, la dégradation de ses plages de ponte et les captures accidentelles dans les filets de pêche avaient fortement réduit ses populations au cours du XXe siècle.

La tortue verte est-elle protégée partout dans le monde ?

Non. Si le statut mondial s’améliore, plusieurs populations régionales restent fragiles et continuent de bénéficier de programmes de protection renforcés, notamment en Amérique centrale et dans le Pacifique.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale