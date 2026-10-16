Coalition SPUR : pourquoi l’AFP, Radio France et le New York Times s’allient face à l’IA

L’ AFP, Radio France et le New York Times ont rejoint, le 12 octobre, la coalition SPUR , une alliance mondiale de médias qui veut imposer des règles communes à l’utilisation de leurs contenus par l’intelligence artificielle générative. Plus de quarante nouveaux membres sont entrés dans ce mouvement en une seule vague, aux côtés de L’Équipe, The Economist ou encore The Atlantic.

Qu’est-ce que la coalition SPUR ?

SPUR signifie « Standards for Publisher Usage Rights ». Fondée par le Financial Times, la BBC et l’Associated Press, cette coalition réunit désormais plus de 80 éditeurs répartis dans plus de 20 pays . Son objectif : bâtir des standards techniques et commerciaux communs permettant de suivre la manière dont les systèmes d’IA générative exploitent les articles de presse, et d’obtenir en retour une rémunération équitable pour les médias concernés.

Pourquoi l’AFP, Radio France et le New York Times s’y engagent

Ce ralliement intervient alors que plusieurs éditeurs sont en conflit juridique avec des entreprises d’IA accusées d’avoir utilisé leurs contenus sans autorisation ni compensation. Plutôt que de multiplier les procédures au cas par cas, les membres de SPUR misent sur une approche collective :

Des standards techniques partagés pour mesurer l’usage réel des contenus par les IA

Des règles communes pour négocier des licences avec les plateformes d’intelligence artificielle

Un rapport de force renforcé face aux grands acteurs de l’IA générative, en s’alliant plutôt qu’en négociant chacun isolément

Le « Content Telemetry Standard », un outil technique concret

Concrètement, SPUR a mis au point un Content Telemetry Standard , un cadre ouvert qui trace le parcours d’un contenu journalistique à travers cinq étapes : la collecte du texte par un robot d’IA, son intégration dans le contexte de génération d’une réponse, sa citation éventuelle, son affichage à l’utilisateur final, puis les actions de ce dernier (clic, copie, partage). Cette traçabilité doit permettre aux éditeurs de facturer l’usage de leurs contenus de façon plus précise que par de simples accords forfaitaires.

Ce que cela change pour les lecteurs

Pour le grand public, l’enjeu dépasse la seule négociation commerciale. La confiance des journalistes dans l’IA au sein des rédactions reste un sujet sensible : une meilleure rémunération des médias par les plateformes d’IA pourrait contribuer à financer un journalisme d’enquête plus coûteux, à l’heure où la France peine encore à transposer certaines règles européennes sur la liberté des médias. Ce mouvement s’inscrit aussi dans un cadre réglementaire plus large, puisque la transparence sur les contenus générés par IA devient une obligation croissante pour les médias eux-mêmes. SPUR ne garantit pas, à ce stade, un montant de compensation précis : la coalition se concentre sur la mise en place des outils de mesure, préalable indispensable à toute négociation de licence.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la coalition SPUR ?

SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) est une alliance mondiale d’éditeurs de presse, fondée par le Financial Times, la BBC et l’Associated Press, qui élabore des standards communs pour encadrer l’usage des contenus journalistiques par l’intelligence artificielle générative.

Qui a rejoint SPUR en octobre ?

Plus de quarante nouveaux membres ont rejoint la coalition, dont l’AFP, Radio France, le New York Times, L’Équipe, The Economist et The Atlantic, portant le total à plus de 80 éditeurs dans une vingtaine de pays.

Ce dispositif va-t-il faire payer les IA génératives ?

SPUR développe surtout des outils de mesure, comme le Content Telemetry Standard, destinés à tracer l’usage des contenus par les IA. Ces outils doivent servir de base à de futures négociations de licences, mais aucun barème de compensation commun n’est encore fixé.

Sources

Stratégies —

MediaCopilot —

SPUR — Standards for Publisher Usage Rights

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale