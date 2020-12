Les nouveaux ventilateurs sans lames de Dyson visent à remplacer la climatisation

Dans le contexte du réchauffement climatique, allons-nous continuer à utiliser des systèmes de climatisation plus gourmands en énergie, générant des émissions de gaz à effet de serre toujours plus importantes ? Une question légitime, surtout au vu des canicules toujours plus intenses, plus fréquentes et qui durent plus longtemps. Au-delà de l’aspect environnemental, de nombreuses contraintes limitent l’utilisation du climatiseur classique à seulement 5 % des Français (prix, difficulté d’installation, coûts d’entretien…).

La réponse à ce défi est multiple. Il s’agit, par exemple, de l’efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi des nouvelles technologies de refroidissement, comme l’a fait aujourd’hui Dyson, en proposant sa version du climatiseur, comme il l’a fait il y a plusieurs années pour l’aspirateur. Cela dit, le climatiseur Dyson est en réalité un ventilateur… sans lames (ou sans pales, pour être plus précis) ! Objectif : remplacer, durablement, les systèmes de climatisation classiques !

« Climatiseur » Dyson : comment ça marche ?

Ce climatiseur Dyson sans pales fonctionne comme un moteur à réaction, aspirant l’air dans un accélérateur de cyclone qui l’amplifie 15 à 18 fois avant de le souffler sur une rampe en forme d’aube. Au fur et à mesure que l’air est soufflé, une plus grande quantité est aspirée par l’arrière. Sans lames, le courant d’air est plus uniforme et l’engin plus facile à nettoyer et à entretenir. Le ventilateur fonctionne avec un modeste moteur de 40 watts.

Dans les faits, le climatiseur Dyson est un ventilateur perfectionné et multifonction. Outre le brassage d’air, l’appareil fait office de chauffage, de purificateur, de brumisateur, d’humidificateur, mais aussi de rafraîchisseur.

Un climatiseur sans pales… vraiment ?

Bien qu’il soit appelé ventilateur « sans pales », le climatiseur Dyson possède en effet des lames à l’intérieur. Elles sont juste cachées dans le socle. C’est la partie du ventilateur qui aspire jusqu’à 20 litres d’air par seconde, soit autant qu’un aspirateur ! En plus des pales du socle, l’appareil utilise également un moteur électrique sans balais qui fait tourner les neuf pales alignées de manière asymétrique.

Cela permet un contrôle précis de la vitesse du ventilateur, tout en restant relativement silencieux. Le moteur sur socle ajoute une poussée supplémentaire à l’air qui circule rapidement et l’envoie dans la partie annulaire du ventilateur.

L’air circule dans le canal du piédestal, par un chemin incurvé, et sort par de petites fentes de 16 mm autour du cadre du ventilateur, à un angle de 16 degrés. En raison des lois physiques d’induction et d’entraînement, cela permet à l’air ambiant d’être également aspiré à partir de plusieurs zones autour du ventilateur. En d’autres termes, une petite région basse pression est créée et aspire l’air par l’arrière, comme une tempête tropicale en formation. Cette poussée et cette attraction simultanées de l’air créent un flux de brise fraîche régulier et constant.

La sortie du flux d’air est 15 fois plus importante que celle qui est absorbée par le moteur du piédestal, d’où le nom de « multiplicateur d’air » que la marque a donné à son appareil. Le résultat est un cylindre rempli d’air qui circule doucement, sans l’agitation traditionnellement associées aux ventilateurs traditionnels.

Comment entretenir un climatiseur Dyson ?

La bonne nouvelle est que le climatiseur Dyson ne nécessite que très peu d’entretien, contrairement aux climatiseurs classiques. Pas de gaz à rajouter ni d’eau à évacuer : un dépoussiérage périodique devrait amplement suffire, couplé au nettoyage de l’anneau et du piédestal de l’appareil avec un chiffon humide, une ou deux fois par mois.

Quid de l’intérieur de l’appareil ? Il faut le nettoyer de temps à autres, car les pales asymétriques accumulent de la poussière avec le temps, ce qui nuira inévitablement aux qualités aérodynamiques de l’appareil. Comment faire ? C’est très simple, il suffit de nettoyer l’intérieur de votre climatiseur Dyson à l’aide d’un aspirateur avec embout à brosse. Vous pourrez trouver de nombreux tutoriels vidéo en ligne qui expliquent la méthode en détail.