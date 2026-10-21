Angèle revient avec « Instinct », un album qui prend un virage électro

Cinq ans après Nonante-Cinq, la chanteuse belge Angèle a publié le 16 octobre 2026 son troisième album studio, baptisé Instinct . Treize titres, un virage électro assumé et une poignée de collaborations inattendues : ce retour change nettement la couleur d’un répertoire jusqu’ici plus associé à la pop intimiste.

Un virage électro assumé

Annoncé dès février 2026 avec le single « What You Want » , enregistré avec le duo français Justice, Instinct confirme un changement de cap sonore pour l’autrice de « Balance ton quoi ». L’album, composé de 13 titres pour un peu moins de 44 minutes, s’ouvre sur un court instrumental avant d’enchaîner des morceaux plus dansants que ses précédents albums. Plusieurs critiques musicales, en Suisse comme en France, soulignent un son plus sombre et plus électronique, loin de l’image pop grand public qui a fait son succès.

Des collaborations qui détonent

Au-delà de Justice, la tracklist réunit des noms peu habitués à l’univers d’Angèle : le producteur SebastiAn , le duo belge Soulwax sur le titre « Trop », et l’Américaine Caroline Polachek sur « Love Triangle ». Cette ouverture vers l’électro international s’inscrit dans la continuité de son ascension, après des parcours d’artistes qui ont marqué la décennie passée.

13 titres, sortie le 16 octobre 2026

Premier extrait « What You Want » avec Justice, dévoilé en février 2026

Featurings avec SebastiAn, Soulwax et Caroline Polachek

Troisième album studio, cinq ans après Nonante-Cinq

Pourquoi ce retour compte

Angèle reste l’une des rares artistes francophones à remplir des salles bien au-delà de la Belgique et de la France. Un changement de registre aussi marqué n’est jamais anodin commercialement : il interroge la fidélité d’un public habitué à une pop plus légère, au moment où d’autres figures de la scène culturelle misent elles aussi sur des formats plus électroniques. La nouvelle génération de stars observée récemment sur le tapis rouge de la Mostra de Venise illustre la même tendance : des artistes installés qui réinventent leur image plutôt que de répéter une formule gagnante.

Ce pari rejoint aussi un mouvement plus large sur la scène musicale, où les plateformes spécialisées se multiplient : l’essor d’une nouvelle plateforme de streaming dédiée à la musique classique et au jazz montre que les usages d’écoute se diversifient, tout comme les propositions artistiques. Angèle n’est d’ailleurs pas la seule tête d’affiche à occuper la scène parisienne cet automne : une résidence de concerts portée par des invités de prestige a aussi marqué les esprits ces dernières semaines.

Questions fréquentes

Quand est sorti l’album Instinct d’Angèle ?

Instinct est sorti le 16 octobre 2026, cinq ans après son précédent album Nonante-Cinq.

Quelles sont les principales collaborations de l’album ?

L’album réunit des featurings avec le duo Justice, le producteur SebastiAn, le groupe Soulwax et la chanteuse américaine Caroline Polachek.

En quoi ce nouvel album diffère-t-il des précédents ?

Plusieurs médias spécialisés décrivent un virage plus électro et plus sombre, qui s’éloigne de la pop intimiste associée jusqu’ici à Angèle.

Sources

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