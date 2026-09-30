Miss France : le casting des 31 régionales est complet avant la grande finale de décembre

Le casting est désormais complet. Après plusieurs mois d’élections organisées aux quatre coins du pays et dans les territoires d’outre-mer, les 31 candidates régionales qui tenteront de décrocher le titre de Miss France 2027 sont connues. Reste à savoir laquelle succédera à la Miss sortante lors de la grande soirée de couronnement, retransmise en direct à la télévision en fin d’année.

Un casting régional bouclé avant l’automne

Fait notable de cette édition : le comité Miss France a resserré son calendrier. Les comités régionaux votent habituellement de juin à octobre, mais une partie des élections a cette fois été avancée au printemps afin d’alléger le programme de l’automne. Résultat, les 31 comités régionaux et ultramarins ont tous désigné leur représentante entre avril et fin septembre. Parmi les lauréates les plus récentes figurent notamment Margot Ferré-Bernard , élue Miss Bretagne, Lina Berthelier , sacrée Miss Auvergne, ou encore Shana Mendes, couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais quelques jours seulement avant la clôture officielle du casting.

Ce marathon régional, souvent suivi de près par la presse locale, reste le principal vivier de recrutement du concours national. Chaque comité organise sa propre soirée, avec un jury indépendant, avant que les lauréates ne rejoignent la préparation collective en vue de la finale.

Cap sur le 12 décembre, en direct sur TF1

L’élection nationale se tiendra le 12 décembre , dans une salle qui accueillera plusieurs milliers de spectateurs. La soirée sera animée par Jean-Pierre Foucault, fidèle maître de cérémonie de l’événement depuis de nombreuses années, et diffusée en direct sur TF1 ainsi que sur le service de streaming du groupe. Ce choix confirme l’attachement des grandes chaînes françaises au rendez-vous en direct, alors même que plusieurs d’entre elles multiplient par ailleurs les passerelles vers les plateformes de streaming pour toucher un public plus jeune.

La question du financement et de l’audience de ce type de grand-messe télévisée reste un sujet suivi de près par les diffuseurs, un peu à l’image des débats qui agitent régulièrement d’autres cases emblématiques de la télévision française, entre coût de production et fidélité du public.

Un détour attendu par les Outre-mer

Comme chaque édition, les 31 candidates s’envoleront avant la finale pour un séjour de préparation dans un territoire ultramarin. Cette année, c’est Saint-Martin qui a été choisi pour accueillir le groupe, avec au passage un retour remarqué des comités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui ne participent traditionnellement au concours national que de façon biennale. Les candidates y enchaîneront visites, séances photo et répétitions avant de rallier la ville hôte de la cérémonie finale.

C’est aussi l’occasion, pour le comité national, de mettre en avant un territoire et ses acteurs économiques locaux, tourisme et artisanat en tête.

Style, préparation et coulisses

Au-delà de la compétition, chaque candidate suit dans les semaines qui précèdent la finale un programme resserré : coaching en communication, essayages et conseils de mise en beauté, jusqu’au choix des accessoires qui accompagneront leur passage sur scène, boucles d’oreilles et bijoux compris comme le rappelle régulièrement la rubrique mode du site. Cette préparation, encadrée par le comité national, vise autant l’aisance sur scène que la représentation de la région d’origine.

31 comités régionaux et ultramarins représentés cette année

Élections régionales organisées d’avril à septembre

Finale nationale le 12 décembre, présentée par Jean-Pierre Foucault

Séjour outre-mer 2026 organisé à Saint-Martin

Le rendez-vous s’inscrit plus largement dans l’agenda culture et loisirs de fin d’année, entre émissions événementielles et programmes de fêtes, un secteur où la concurrence entre chaînes reste vive.

Questions fréquentes

Quand aura lieu la finale de Miss France 2027 ?

La soirée finale est programmée le 12 décembre, en direct à la télévision, avec la désignation de la nouvelle Miss France devant plusieurs milliers de spectateurs.

Combien de candidates régionales sont en lice ?

Trente-et-une candidates représentant les régions françaises et les territoires ultramarins ont été élues entre avril et septembre à l’issue de soirées organisées par leurs comités respectifs.

Où se déroule le voyage de préparation outre-mer ?

Cette année, le séjour de préparation des candidates a lieu à Saint-Martin, territoire qui retrouve sa place dans le calendrier aux côtés de Saint-Barthélemy après une participation habituellement biennale.

Sources

CNEWS,

SIA News et

RTL.

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