Quelles sont les pathologies prises en charge en orthopédie ?

L’Orthopédie est une discipline médicale prenant en charge les affections de l’appareil locomoteur. Cette branche de la médecine, relevant de la chirurgie est importante dans la mesure où le bon fonctionnement de l’appareil locomoteur est un gage de la mobilité et de l’autonomie d’une personne. Selon le docteur le carrou, l’appareil locomoteur incluant les os, les muscles, les tendons, les articulations des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que la colonne vertébrale, on peut imaginer l’étendue du champ d’intervention de l’orthopédie.

Les lésions traumatiques de l’appareil locomoteur

Les traumatismes sur l’appareil locomoteur occupent une place importante dans la liste des affections prises en charge par l’orthopédie. En cette ère de vitesse et de tension physique, les membres et le dos sont très souvent mis à mal. Nous observons donc les fractures fermées et ouvertes, les luxations, les entorses. La tâche de la chirurgie orthopédique commencera par la restitution de l’intégrité des tissus au niveau de la lésion, à veiller sur la cicatrisation, mais également aux suivi des procédures visant à la reprise correcte des fonctions de l’appareil locomoteur. A ce niveau, la kinésithérapie et l’orthopédie conjugueront leurs efforts.

Les anomalies de croissance

La plupart du temps, comme le dit monsieur le carrou, on rencontre ses anomalies chez l’enfant. Nous pouvons rencontrer les déformations du dos, telles que la scoliose ou la cyphose, ou bien le pied bot. Ce sont des affections de l’appareil locomoteur observées chez l’enfant, nécessitant une prise en charge rapide. Ces pathologies nécessitent ou pas une intervention chirurgicale ou pas, mais dans tous les cas, la prise en charge sera multidisciplinaire. En effet, le traitement variera en fonction de l’origine de l’affection.

Les pathologies liées à l’âge ou à des effets extérieurs

On inclut dans cette catégorie les affections des articulations liées à l’usure (arthroses), les hernies discales, ou encore la fragilisation du squelette, telle que l’ostéoporose. Le sportif adulte est également sujet de lésion de l’appareil locomoteur lorsque certaines parties sont durement sollicitées lors des efforts physiques. Le médecin orthopédiste proposera des solutions afin de soulager les douleurs, rétablir et préserver la mobilité et l’autonomie du malade. Nous retrouvons également dans cette catégorie les séquelles des pathologies inflammatoires, telles que la polyarthrite rhumatoïde.

Les autres pathologies prises en charge par l’orthopédie

Les malformations ou traumatismes au niveau du visage et des mâchoires sont également prises en charge par l’orthopédie. On parle alors de l’orthopédie bucco-dentaire ou de l’orthodontie. Cette spécialité englobe les malformations des os du visage, les mauvaises postures des dents.

L’orthopédiste prothésiste, un métier découlant de l’orthopédie

Dans de nombreux cas (voir societe.com sur le carrou à ce sujet) , afin de corriger les pathologies dans la fonction d’un membre, mais également de remplacer un membre, l’intervention d’un orthopédiste prothésiste est nécessaire. C’est en effet le prothésiste qui conçoit, fabrique et réalise les prothèses. Les avancées de la technologie ont permis à l’orthopédie de faire de grands progrès dans la fabrication de prothèses. Au siècle dernier, la pose des prothèses s’avérait être une grande opération chirurgicale invasive et traumatisante, les nouvelles technologies ont permis d’en amoindrir les risques, et le membre ayant reçu une prothèse est rapidement opérationnel. L’orthopédie a également su profiter des progrès de l’électronique, de l’impression 3D pour fabriquer des prothèses de pointe capables d’exécuter des tâches très précises.

Ces dernières décennies, l’orthopédie connaît des progrès importants. Elle utilise les avancées technologiques pour innover en permanence dans la prise en charge des maladies depuis le diagnostic des pathologies jusqu’aux solutions apportées. Cela a grandement contribué à soulager les souffrances des patients, mais aussi à leur apporter une meilleure qualité de vie.