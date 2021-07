3 choses à savoir avant de planifier une chirurgie pour votre ventre

Adopter des habitudes saines avant la chirurgie : une étape importante

L’abdominoplastie est une chirurgie dont le but est de vous offrir un abdomen ferme en retirant les excès de peau et de matière grasse souvent présents au niveau du ventre. En effet, la peau et la graisse au niveau du ventre peuvent s’installer de façon permanente après un régime drastique ou une grossesse. L’abdominoplastie apparaît donc comme une solution efficace et sure pour en venir à bout. Cependant, il est important de posséder plusieurs informations importantes sur le sujet avant de s’y lancer. Découvrez dans cet article 3 informations importantes à savoir avant de planifier une abdominoplastie.

La chirurgie du ventre n’est pas une chirurgie à prendre à la légère. Il sera nécessaire de réaliser un véritable travail de préparation sur plusieurs plans avant de s’y lancer. Pour commencer la prise de décision est une étape importante. Vouloir de tout son cœur subir cette chirurgie sera d’une importance cruciale lors du processus de guérison. Il ne sera donc pas question de vous la faire imposer et d’y aller de façon contrainte.

En relation aux bonnes pratiques à adopter avant la chirurgie, notez qu’une abdominoplastie pourrait nécessiter un régime alimentaire spécifique afin d’éviter les fluctuations de poids, une alimentation plus saine et la réalisation d’exercices physiques réguliers avant la réalisation de la chirurgie.

Une chirurgie qui demande un certain temps avant et après sa réalisation

Réaliser une abdominoplastie ne se décide pas la veille de la chirurgie. Il sera nécessaire un temps de préparation de plusieurs mois avant la chirurgie. Ce temps servira à réaliser des analyses préalables et une bonne surveillance du poids du patient par les équipes médicales.

Après la chirurgie, il sera nécessaire un temps allant d’une dizaine de jours à 3 semaines environ avant une récupération partielle de votre routine quotidienne. Il sera donc nécessaire de planifier absolument tout afin d’éviter les efforts physiques trop intenses pendant votre convalescence. Il est recommandé de pouvoir compter avec la présence d’un garde malade pendant quelques jours.

Une intervention de taille qui nécessite un chirurgien expérimenté

L’abdominoplastie se réalise sous anesthésie générale pendant environ 3 heures d’affilée. Elle nécessite la pose de drains et également la prise d’antidouleurs afin de rendre la récupération plus aisée.

En dehors de ses avantages esthétiques, la chirurgie du ventre apporte également au patient qui décide de la subir plusieurs autres avantages. En effet, les effets d’une abdominoplastie réussie peuvent apporter également des bienfaits psychologiques et une meilleure estime de soi à qui la subit.