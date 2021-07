4 conseils pour un street marketing efficace

L’efficacité des campagnes de street marketing se mesure à la quantité d’attention qu’elles attirent. N’oubliez pas que les consommateurs sont inondés de messages médiatiques chaque jour et qu’ils n’en retiennent que quatre. Les campagnes de street marketing peuvent être un moyen intelligent d’attirer l’attention. Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour que votre street marketing soit efficace.

1. Faites preuve d’intelligence

L’approche de la “rétention de mémoire” repose sur la présentation de votre offre d’un point de vue nouveau et astucieux. Plus la campagne est intelligente, plus elle sera mémorable. Il est important de trouver une manière de communiquer innovante et pertinente afin que celle-ci marque les esprits et attire l’attention des personnes ciblées. Si vous souhaitez tenter une action de marketing innovante, vous pouvez vous tourner vers l’entreprise Tac Tic Media. En effet, cette entreprise vous propose des actions innovantes comme le sac à pain publicitaire. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet pour en savoir plus.

2. Ciblez le bon public

L’une des meilleures façons de maximiser votre budget et de dépenser efficacement vos budget publicitaire est de vous assurer que vous atteignez le public cible de votre entreprise. Pour ce faire, établissez d’abord le profil de votre clientèle cible. Vous pouvez sonder votre clientèle existante ou vous référer aux informations démographiques que vous avez déjà recueillies sur votre public, y compris les détails inclus dans les inscriptions aux listes de diffusion. Une fois que vous avez établi le profil démographique de votre clientèle cible, choisissez les plateformes publicitaires qui conviennent à cette clientèle et à votre emplacement.

3. Rendez-la attrayante

Les gens aiment tout ce qui est gratuit, c’est pourquoi certaines des campagnes de street marketing les plus intéressantes sont liées à des cadeaux gratuits. Dès qu’une action est gratuite et innovante, elle est plus susceptible de vous rester en tête. C’est pour cette raison que vous devriez investir dans le street marketing. C’est un moyen simple et qui peut être peu coûteux pour votre entreprise. Pour rendre cette dernière attrayante, misez sur le visuel et le message passé derrière. C’est ce qui restera gravé dans la tête des potentiels clients.

4. Choisissez le bon moment

Si vous ne disposez pas du budget nécessaire pour faire de la publicité tout au long de l’année, il est préférable de lancer vos campagnes publicitaires aux moments les plus efficaces de l’année. Étudiez les revenus de votre entreprise et identifiez vos saisons les plus chargées. Si vous êtes un détaillant, votre saison de pointe se situe peut-être pendant les vacances de décembre. Si vous dirigez une entreprise d’aménagement paysager, vous êtes probablement plus occupé au printemps et en été. Faire de la publicité pendant la période de l’année où les gens sont le plus susceptibles de payer pour vos produits et services peut augmenter votre retour sur investissement.

Si vous disposez d’un budget limité, mais d’une créativité grandissante, n’hésitez pas à en parler à des professionnels afin de trouver un équilibre pour vous permettre de réaliser du marketing efficace pour un petit budget.