Focus sur 5 maladies auto-immunes

Les maladies immunodéficitaires diminuent la capacité de l’organisme à lutter contre les envahisseurs, ce qui le rend vulnérable aux infections. En réponse à un déclencheur inconnu, le système immunitaire peut commencer à produire des anticorps qui, au lieu de combattre les infections, attaquent les propres tissus de l’organisme. Le traitement des maladies auto-immunes se concentre généralement sur la réduction de l’activité du système immunitaire.

Voici quelques exemples de maladies auto-immunes :

La thyroïdite de Hashimoto

La maladie de Hashimoto est un état dans lequel le système immunitaire du corps commence à attaquer la glande thyroïde. La glande thyroïde peut être endommagée en raison de l’inflammation provoquée par les anticorps qui l’attaquent et cela peut entraîner un certain gonflement de la glande thyroïde. Cela peut empêcher la glande thyroïde de bien fonctionner et provoquer une hypothyroïdie (faibles niveaux d’hormones thyroïdiennes).

Les symptômes comprennent la fatigue, la constipation, la prise de poids, la dépression, la peau sèche et la sensibilité au froid. La prise quotidienne d’un comprimé d’hormone thyroïdienne synthétique par voie orale permet de rétablir les fonctions normales de l’organisme.

La maladie de Hashimoto est également connue sous d’autres noms : Thyroïdite de Hashimoto ; thyroïdite lymphocytaire chronique ; thyroïdite auto-immune chronique ou encore thyroïdite auto-immune goitreuse. Pour en savoir plus sur la maladie de Hashimoto, nous vous conseillons cette source :

www.deuxiemeavis.fr/pathologie/thyroidite-d-hashimoto



Le psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau très répandue, qui se manifeste par une interférence entre les kératinocytes de l’épiderme, les cellules vasculaires du derme et les immunocytes tels que les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) et les cellules T.

Le psoriasis touche généralement l’extérieur des coudes, des genoux ou du cuir chevelu, mais il peut apparaître à n’importe quel endroit. Certaines personnes signalent que le psoriasis provoque des démangeaisons, des brûlures et des piqûres. Le psoriasis est associé à d’autres maladies graves, telles que le diabète, les maladies cardiaques et la dépression

La maladie de Basedow

Le système immunitaire produit des anticorps qui stimulent la glande thyroïde à libérer des quantités excessives d’hormones thyroïdiennes dans le sang (hyperthyroïdie). Les symptômes de la maladie de Graves peuvent inclure des yeux globuleux ainsi qu’une perte de poids, de la nervosité, de l’irritabilité, un rythme cardiaque rapide, de la faiblesse et des cheveux cassants. La destruction ou l’ablation de la glande thyroïde, à l’aide de médicaments ou de chirurgie, est généralement nécessaire pour traiter la maladie de Graves.

La Myasthénie

Les anticorps se lient aux nerfs et les rendent incapables de stimuler les muscles correctement. La faiblesse qui s’aggrave avec l’activité est le principal symptôme de la myasthénie grave. La myasthénie grave se caractérise par une faiblesse et une fatigue rapide de l’un des muscles sous votre contrôle volontaire. Elle est causée par une rupture de la communication normale entre les nerfs et les muscles.

Il n’existe pas de remède à la myasthénie grave, mais un traitement peut aider à soulager les signes et symptômes, tels que la faiblesse des muscles des bras ou des jambes, la vision double, les paupières tombantes et les difficultés d’élocution, de mastication, de déglutition et de respiration. Le Mestinon (pyridostigmine) est le principal médicament utilisé pour traiter la myasthénie grave. Bien que cette maladie puisse toucher des personnes de tout âge, elle est plus fréquente chez les femmes de moins de 40 ans et chez les hommes de plus de 60 ans.

La Vascularite

Le système immunitaire attaque et endommage les vaisseaux sanguins dans ce groupe de maladies auto-immunes. La vascularite peut toucher n’importe quel organe, de sorte que les symptômes sont très variables et peuvent se manifester presque partout dans le corps. Le traitement consiste à réduire l’activité du système immunitaire, généralement à l’aide de prednisone ou d’un autre corticostéroïde.