Pourquoi perdre du poids trop rapidement n’est pas une bonne chose…

Tout le monde veut des résultats rapides en matière de perte de poids, mais seuls des efforts soutenus, comme un repas équilibré et de l’exercice physique, peuvent vous permettre d’avoir un corps sain.

Perdre du poids rapidement grâce à des régimes amaigrissants d’urgence peut entraîner de multiples problèmes de santé. L’épuisement accru des nutriments entraîne des conditions telles que des troubles du sommeil, un déséquilibre hormonal, entre autres. Bien que ces conditions en elles-mêmes ne semblent pas trop alarmantes, elles provoquent des maladies par effet d’entraînement.

Vous pouvez finir par souffrir de malnutrition

L’adoption d’un régime alimentaire intensif peut entraîner la malnutrition. Si vous éliminez des groupes d’aliments importants afin de réduire les calories, vous risquez de manquer de fer, de folate et de vitamine D dans votre alimentation.

Cela peut entraîner une déshydratation

Chaque fois que vous modifiez votre régime alimentaire, la première chose que vous perdez est le poids de l’eau. Il est important de rester hydraté. Mais si vous pensez que boire moins d’eau signifie moins de poids, cela ne vous aidera pas.

Vous pouvez vous sentir rapidement fatigué

Les carences nutritionnelles peuvent avoir un impact direct sur la façon dont vous vous sentez mentalement et physiquement. Certaines de ces carences peuvent entraîner des problèmes de sommeil et de l’anémie.

Des problèmes de digestion peuvent arriver

Une perte de poids spectaculaire peut s’accompagner de nausées, de diarrhées, de constipation et de douleurs abdominales. Tous ces éléments peuvent entraîner des troubles de la digestion.

Votre métabolisme peut devenir plus lent

Une perte de poids rapide peut également ralentir votre métabolisme. Lorsque votre métabolisme ralentit, votre corps brûle moins de calories. Cela peut vous permettre de prendre plus facilement du poids, même avec une quantité moindre de nourriture.

Une perte de poids trop rapide peut encourager les calculs biliaires

Une attaque de la vésicule biliaire peut être douloureuse. Lorsqu’elle fonctionne normalement, la vésicule biliaire est là pour produire des sucs digestifs qui aident à digérer les aliments gras. Mais si votre consommation alimentaire diminue, votre vésicule biliaire ne peut plus libérer de jus. Cela peut entraîner une obstruction de la vésicule biliaire et nécessiter des soins médicaux.

Vous l’avez compris, perdre du poids trop rapidement peut donner des résultats rapides, mais cela peut entraîner des dommages physiques et mentaux. A long terme, le poids augmentera très probablement pour revenir au poids de départ, si ce n’est plus. Selon les experts, la meilleure façon de perdre du poids est d’adopter un régime alimentaire propre et durable et d’ajouter un peu d’exercice à sa routine.